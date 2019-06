Har statsråd Hauglie ikke lest sin egen proposisjon?

Arbeids- og sosialministeren tenkte kanskje at hun skulle svare på min kritikk av hvordan innstramningene i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) virker, men så valgte hun å gjøre noe annet i stedet.

I tilsvaret (Aftenbladet 6. juni) redegjør hun derfor for intensjonene med omleggingen, mens jeg kritiserte konsekvensene av den. Det er dessverre to forskjellige ting.

Forstår ikke

Det er lett å være enige om det den som rammes av skade eller sykdom, ikke bør gå for lenge på en midlertidig ordning. Og det er ikke vanskelig å enes om at flest mulig bør hjelpes over i en meningsfull jobb. Men når statsråden skriver: «Vi må aldri gi opp unge mennesker som sliter», viser hun at hun ikke har forstått det minste av det opprøret som endringene har utløst.

Når unge mennesker som sliter mister det lille de hadde av trygghet i AAP-ordningen, og henvises til mye dårligere og midlertidig økonomisk sosialhjelp, hvor de i tillegg må selge det de måtte ha av verdier, er det ensbetydende med å gi dem opp. Spør dem!

Regjeringens egne ord

Hauglie tenkte kanskje også at hun avledet kritikken når hun åpner tilsvaret med å påstå at hun «aldri verken [har] sagt eller trodd at det skorter på motivasjon hos den enkelte AAP-mottaker». I min Fripenn-kommentar (Aftenbladet 1. juni) skrev jeg: «Hele endringen bygger på den udokumenterte tesen om at mange på AAP bare trenger litt ekstra motivasjon for å komme seg ut i arbeid.»

Ansvaret for endringen ligger jo ikke hos henne alene, men hos regjeringen og stortingsflertallet, som i 2017 fattet et vedtak de – får vi håpe – ikke så konsekvensene av. Men stortingsproposisjon 74 L (2016–2017), som lå til grunn for vedtaket, var Anniken Hauglies ansvar. Der står det i kapittel 5.7.4, som presenterer departementets vurderinger og forslag: «Kortere varighet kan øke motivasjonen både for mottakeren og Arbeids- og velferdsetaten til å komme i gang med et aktivitetsrettet løp, [...].»