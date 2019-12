Svar til Næringsforeningen

DEBATT: Det er vanlig praksis hos oss at vi gir leserne de opplysninger som er relevante for teksten. Vi beklager at det her har skjedd en feil,

Paradis-området ved Hillvegvågsvatnet i Stavanger. Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

Journalist Ståle Frafjord i Næringsforeningen spør i et innlegg i Aftenbladet 14.12. om ikke noen «for skams skyld» burde gjort leserne oppmerksomme på at gjestekommentator Kristin Hoffmann bor i Paradis, når hun skriver om Paradis.

Svaret på det er jo, det burde vi i Aftenbladet gjort leserne oppmerksomme på, ikke bare «for skams skyld», men fordi det er vanlig praksis hos oss at vi gir leserne de opplysninger som er relevante for teksten. Her er vi på linje med Gunnar Bodahl-Johansen, som Ståle Frafjord refererer til - dette er informasjon leserne har en rett til å få.

Her har vi altså gjort en feil - i de tre kommentarene Kristin Hoffmann har skrevet som omtaler Paradis, burde vi ha opplyst om at Hoffmann selv bor i Paradis. Dette er vårt ansvar, og vi beklager feilen.

Vi har selvsagt rettet opp dette i de digitale versjonene av de tre kommentarene dette gjelder.

