Gjennom hele året får jeg spørsmål fra foreldre: – Hva kan vi gjøre for å redusere matsvinnet fra matpakkene? Mange foreldre er fortvilte over at barna kommer hjem med mat i matboksen etter en lang dag på skolen. Først og fremst er de nok bekymret for om barnet har fått i seg nok mat. Men etter hvert som man ser hvor mye matsvinn matpakken fører med seg, begynner mange å bekymre seg over det også.

Åtte konkrete grep

Denne utfordringen er selvsagt mulig å løse. Jeg har derfor laget en liste med gode tips som har fungert hos oss. Forhåpentligvis fungerer de godt hos dere også.

Tips 1: Lag ikke for mye mat! Veldig mange foreldre er livredde for at barnet ikke skal ha nok mat med seg på skolen. De skal jo være der i mange timer og må ikke gå sulten! Min erfaring er at barna ikke spise så mye som jeg tenker at de gjør. Derfor; du må tørre å smøre en litt mindre matpakke. Så spør du barnet etter skolen om det var nok mat i dag. Var det for lite så sender du med litt mer mat dagen etter. Er det for mye mat så ser du det fort. Da regulerer du det.

Tips 2: Følg med på timeplanen. Er det masse aktivitet en dag, ja så trenger de kanskje litt mer mat i matboksen.

Tips 3: La barna være med og lage matpakken selv. Innfør en rutine som gjør at matpakken lages samtidig som kveldsen skal spises. Putt matpakken i kjøleskapet. Da er den like fin dagen etter. Tenk så mye tid du sparer på morgenkvisten! Og etter hvert som barnet blir større så lar du dem lage matpakken helt selv.

NTB scanpix

Tips 4: La barna få med middagsrester i lunsjboksen. Husk at barn på både barne- og ungdomsskole spiser lunsj ganske tidlig. Det er dermed ikke farlig å sende med rester av pastaen fra i går, en fiskekake, omelett, gryterett eller andre ting i matboksen. Mine barn elsker rester i matboksen og gleder seg ekstra til lunsj når de har det med. Da blir alt spist opp. Det gøye er at når de har middagsrester med så inspirerer det ofte de andre barna i klassen til å begynne å ta med middagsrester også. Hva skjer da? Vi får med oss enda flere matreddere!

Tips 5: Dette er kanskje det vanskeligste, men; prøv å lage en rutine der matboksen tas opp av sekken når barna kommer fra skolen. (Jeg innrømmer at dette ikke alltid fungerer!) Har de noe igjen i matboksen så setter de den i kjøleskapet. En skive med ost er nok ikke veldig tiltalende etter en dag i sekken, men toaster du den til kvelds i et toastjern eller i en steikepanne, så får den plutselig et nytt liv. Og se, den smaker jo til og med godt!

Tips 6: Er det fortsatt masse mat med hjem i matboksen, så finn frem vekten. Vei innholdet fra matboksen hver dag og skriv ned. På slutten av uken tar dere en prat i familien. Dette kan man også gjøre med ganske små barn. Vis og fortell hvor masse lunsjmat som kastes. Og si at her må vi gjøre noen tiltak for å bli matreddere. Da blir det bevissthet rundt problemet og jeg er sikker på at dere vil se endring på innholdet. Kanskje barna da også engasjerer seg mer i egen matpakke?

Tips 7: La barna lage matpakke til de voksne! Jeg og min mor laget matpakke til hverandre annenhver dag da jeg gikk på barne- og ungdomsskolen. Det førte til at jeg gjorde meg ekstra flid med å lage matpakken til mamma og meg selv. Jeg husker at min favoritt var når mamma hadde smurt skive med hvitost og druer. Nam, det smakte himmelsk! Skivene gikk ned på høykant.

Tips 8: Jeg er ikke fan av fancy matpakker der man skal stå i timevis for å lage kunstverk. Men å kutte litt frukt i biter og legge i matpakken pleier å slå godt an. Er det mer frukt igjen i matboksen etter skoletid? Legg den i frysen og lag smoothie en ettermiddag på frukt man har reddet fra egen matpakke. Det kommer til å bli suksess det også!

Bevisstgjøring og rutiner

Husk at en matpakke ikke trenger å bestå av skiver eller matrester hver dag. Du kan fylle frysen med grove horn, du kan lage grove vafler, bake scones, bananboller eller polarbrød som du sender med som skolemat. Sjekk gjerne @spisoppmaten i sosiale medier og få gode restmatoppskrifter som passer like godt på frokostbordet som i matboksen.

Det er fullt mulig å redusere matsvinnet fra matboksen. Det krever bare litt bevisstgjøring og innføring av noen gode rutiner. Hva er vel bedre enn å starte et nytt skoleår med det?