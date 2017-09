Når folk spør deg om hvordan du har det, så nevner du kanskje at du har så mange baller i luften at du savner å få kunne puste litt mellom slagene. Penger er jo ikke alt, sier du, og dere ler samtykkende. Du slenger gjerne på at du skulle ønske du kunne reise bort i noen måneder og hentet deg inn, men det kommer nok ikke til å skje på en stund. Det er hektisk.

Før du vet ordet av det så starter nedbemanningene. Allmannamøter, fine taler med alvorlige miner fra ledelsen i dress. Du tenker at du ikke vil bli berørt, du har tross alt veldig mye å gjøre. Du skaper verdi for bedriften. Første runde går ut døren. Det er avslutning med kake og taler i kaffekroken. Det ble heldigvis ikke din tur denne gangen.

Ukene går. Du har søkt på flere jobber men fått avslag.

Nye runder

Etter en stund blir det nytt varsel om nedbemanning. Hmm, hvor mange kan de la gå? Du kjenner det blir enda travlere. Oppgavene blir ikke mindre. Brevene kommer. Nye runder. Ansatte blir stressa, og det strategiske maktspillet kommer mer og mer til overflaten. Det er en ubehagelig stemning. Arbeidsmengden blir større – en skal fylle oppgavene til dem som gikk. Hva er det som skjer? Ansatte driver lobbyisme for å beholde sin stilling og har dolken klar om de skulle føle seg truet. Puh! Du overlevde denne gangen også. Det er færre til avskjedskake.

Tredje nedbemanning. Du må du gå. Det begynner å bli en hverdagslig greie nå. Ingen kake. Du går ut døra og tenker positivt. Endelig skal du få slappe litt av. Kanskje du kan få rydda i bodene og i garasjen mens du søker på jobber? Du har jo vært en hot shot – du tror du kommer til å få en bra jobb raskt.

Boden blir ryddig

Dagene går. Du ser ut på veien om morgenen og synes synd på dem som står i stampende kø for å komme seg på jobb. Du drikker et par kopper kaffe. Boden blir ryddig. Garasjen likeså. Familien setter pris på hjemmelaget middag. Garderobeskapet har fått høy tellekantfaktor, og du har sett alle episodene av Game of Thrones – fra begynnelse til slutt. To ganger.

Ukene går. Du har søkt på flere jobber men fått avslag. Du er ikke den eneste ledige på markedet – og du er også kanskje overkvalifisert til flere av jobbene du søker på? Du venter optimistisk på svar på stillingene du har søkt på. Du har kanskje vandret i naturen og observert ting du ikke har lagt merke til før? Du har blitt kjent med at måker ikke bare spiser sjømat, men at de tramper på plenen din for å lokke opp meitemark. Hver dag står de slik. Lurer meitemarken til å tro trampingen er regn. Smart!

Du har endelig tid til å se den endeløse prosessen til edderkoppen som henger på terrassen din. Hvordan den spinner det digre nettet sitt og hvor ekstremt kjapp den er til å lulle inn byttet sitt i sitt spinn. Du har et hav av tid til å se hvordan den fortærer byttet sitt over dager. Akk, så deilig det er å kunne ha fri og legge merke til alle disse små tingene i livet.

Du søker mening

Månedene går. Du står fortsatt opp tidlig. Tar en kaffekopp. Ser på bilene i kø. Du skulle ønske du var en av dem. Ha noe å gå til. Noen å si hei til om morgenen. Noen å samarbeide med og jobbe mot felles mål. Du søker mening.

Du har kommet til noen intervjuer. Du er overkvalifisert. Du er underkvalifisert. Du begynner å tvile på deg selv. Er du god nok? Du skreller bort mastergraden din på CV-en i håp om å kunne få andre lettere jobber.

Det kreves mot å bli avvist og svelge både stolthet og kameler.

Festen er over

Sparepengene har tatt slutt. Festen er over. Du må si nei til å gå på sosiale tilstelninger som koster penger. Du kan ikke lenger gå på kafé, reunions eller bursdager. Du lurer på hvordan du skal få råd til å kjøpe nytt regnsett til barnet ditt. Det er ikke lenger kjekt å observere måkene i hagen. Du har møtt deg selv i døra hver dag i et halvt år.

Kan man virkelig bli sliten av all den uendelige tiden man har til rådighet? Ventetid. Usikkerhet. Når får du jobb? Er du verd noe? Er du nok? Det kreves mot å bli avvist og svelge både stolthet og kameler. Du har fått nok selvinnsikt, og du har tatt begrepet minimalisme til nye høyder.

Vil ha jobb nå

Du har skrelt lag på lag i sjel og boder. Solgt det du har av verdi på Finn.no. Du vil ha en jobb nå. Du vil kjenne deg verdig igjen. Du vil slippe de ubehagelige spørsmålene fra folk på butikken som minner deg på at du med lynfart har dumpet til bunns på den sosiale rangstigen. Du vil ha noen som ser deg og velger deg ut til laget sitt. Er det plass til meg? Får jeg være med?