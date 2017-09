19. september publiserte Stavanger Aftenblad en sak om advokat Arvid Sjødin som «Sendte én kilo kjærlighet til Utlendingsnemnda» på vegne av sin klient for å klargjøre at ikke alle som gifter seg i utlandet før de har fylt 24 år, utsettes for tvangsekteskap. Jussbuss er enig i at denne regelen er vilkårlig og vår erfaring blant 423 familieinnvandringssaker i 2016 viser at 24-årsregelen rammer mange par som ikke har blitt utsatt for tvangsekteskap.

Tre unntak

Samboere og ektefeller som vil etablere seg i Norge, må som hovedregel ha fylt 24 år innen utlendingsmyndighetene har fattet endelig vedtak. Denne regelen gjelder for både ektefeller og samboere, men regelen har også tre unntak.

Utlendinger som etablerte samlivet før innreise til Norge eller i Norge mens begge hadde oppholdstillatelse, får automatisk unntak fra 24-årsregelen. Disse tilfellene kalles «familiegjenforening» og nyter særlig beskyttelse for familielivet. Derfor er disse sakene unntatt fra 24-årskravet.

Jussbuss mener at grensen på 24 år er satt vilkårlig og ikke begrunnet godt nok.

I det siste unntaket er det derimot Utlendingsdirektoratet (UDI) som avgjør om de vil gjøre unntak fra 24-årskravet. For å gjøre unntak må det være åpenbart at samlivet eller ekteskapet er frivillig. Det skal veldig mye til før det gjøres unntak fra 24-årskravet, og UDI praktiserer unntaksregelen veldig strengt til ugunst for forelskede par. Jussbuss erfarer at UDI ofte ikke foretar en vurdering av om samlivet eller ekteskapet er frivillig i sin begrunnelse for vedtaket. UDI konkluderer med at søkerne ikke blir unntatt fra 24-årsregelen fordi de kommer fra land hvor det er såkalt europeisk erfaring med tvangsekteskap.

Dette innebærer at UDI viser til hvilke land det forekommer tvangsekteskap for å avgjøre hvorvidt det er åpenbart om samlivet eller ekteskapet er frivillig. Dersom det tidligere har forekommet tvangsekteskap i det aktuelle landet søkerne kommer fra, er det en god sjanse for at UDI bruker dette som begrunnelse for ikke å gjøre unntak fra 24-årskravet. Giftekulturen i landet søkeren kommer fra skal dermed avgjøre hvorvidt samlivet eller ekteskapet er frivillig. Jussbuss opplever at søkere legger frem store mengder dokumentasjon på at samlivet eller ekteskapet er frivillig overfor UDI, men at dette sjeldent blir tatt til følge.

Rammer frivillige forhold

24-årsregelen har imidlertid ikke alltid eksistert. Den ble innført januar i år etter forslag fra regjeringen, og formålet bak regelen er å forhindre tvangsekteskap. I lovforarbeidene begrunner Justisdepartementet forslaget med at individer som har fylt 24 år i større grad er i stand til å bryte med presset og tvangen de utsettes for. Samtidig uttaler departementet at 24-årsregelen også rammer frivillige forhold.

Jussbuss mener at UDI må endre praksisen med å legge den europeiske erfaringen ukritisk til grunn.

Jussbuss mener at grensen på 24 år er satt vilkårlig og ikke begrunnet godt nok. 18-åringer kan like fullt vært i stand til å bryte med de kulturelle normene i hjemlandet og foreldrenes press. Når aldersgrensen for å gifte seg i Norge er 18 år, er det urimelig at vi skal forskjellsbehandle ved å stille et strengere alderskrav for utlendinger under dekke av å motvirke tvangsekteskap.

Stigmatiserende

Det er ikke gitt at alle mennesker fra land hvor det forekommer tvangssamboerskap eller tvangsekteskap, også har blitt utsatt for det samme. Jussbuss mener at UDI må endre praksisen med å legge den europeiske erfaringen ukritisk til grunn. Videre må regjeringen revurdere om regelen faktisk motvirker tvangsekteskap. Våre klienter er fortvilte, og opplever det som stigmatiserende at UDI mener deres kjærlighetsforhold er basert på tvang og press.