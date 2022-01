En trist dag for pasientens helsetjeneste

DEBATT: Forrige uke kom helseminister Ingvild Kjerkol med nyheten om at fritt behandlingsvalg skal fjernes i 2023.

«For Høyre er fritt behandlingsvalg viktig både fordi det setter pasienten i sentrum og fordi den reduserer ventetiden», skriver Fredrik Myklebust Iversen.

Fredrik Myklebust Iversen Leder. Randaberg Høyre

Når en ordning som hjalp over 18.000 pasienter ut av helsekøene i 2020 skal fjernes, viser det at dagens regjering er mer opptatt av ideologi enn å faktisk sikre et verdig tilbud for alle.

Rett til hjelp

Alle ha rett til å få hjelp når de trenger det. Norge har i dag en god og effektiv offentlig sektor som sikrer tilgang til de fleste. Dessverre blir alt for mange sittende i behandlingskø.

Å kutte i helsekøene var en av Høyres viktigste valgløfter i 2013. Da Jonas Gahr Støre måtte gå av som helseminister var den gjennomsnittlige ventetiden på 73 dager. 280.000 mennesker stod i helsekø. På to år reduserte Høyre køen med 42.000 pasienter, og ved innføringen av fritt behandlingsvalg i 2015 sikret vi behandling til 60.000 flere. Ordningen har gitt pasientene rett til å velge blant offentlige og godkjente private behandlinger. Alt går på det offentliges regning.

Samtidig som Ap vil skrote fritt behandlingsvalg, skrotet de Solberg-regjeringens rusreform, som tilbød hjelp til alle som trenger det.

Alternativet til fritt behandlingsvalg er en to-delt helsesektor. Før fritt behandlingsvalg var det bare de med tykkest lommebok som kunne ta i bruk de private helsetilbudene. Resten måtte vente på det offentlige. Med fritt behandlingsvalg vil alle, uavhengig av sin økonomiske situasjon, få den hjelpen de trenger når de trenger den.

Regjeringen med Kjerkol i spissen kommer til å fjerne ordningen som har gitt reell valgfrihet og behandling til flere titalls tusen pasienter som ellers hadde måttet vente i kø. Hvis målet med helsepolitikken skal være at alle skal få hjelp når de trenger det, kommer vi ikke fremover uten å benytte oss av fritt behandlingsvalg.

Feilslått helsepolitikk

For da Arbeiderpartiet gikk til valg på å innskrenke pasientenes valgfrihet og øke ventetiden ved å avvikle fritt behandlingsvalg, gikk Høyre til valg på å sikre fritt behandlingsvalg til 100.000 flere pasienter.

Fritt behandlingsvalg ville bli standard, og pasienten fikk informasjon om rettigheten. Høyre ville sikre at ordningen utvides til flere pasientgrupper, hovedsakelig innen rusomsorg og psykiatri, som er områder hvor alternative metoder kan være til nytte for de som ikke har fått god nok hjelp fra det offentlige. Dette er særlig et problem da det offentlige stort sett fokuserer på akuttbehandling i stedet for rehabilitering. Dessverre bestemte Arbeiderpartiet seg for å endelig følge opp valgløftene sine, og fjerne en svært viktig ordning for mange pasienter – med mulighet til å hjelpe enda flere.

Samtidig som Arbeiderpartiet vil skrote fritt behandlingsvalg, skrotet de Solberg-regjeringens rusreform, som tilbød hjelp til alle som trenger det. Unge som sliter med rus, vil med denne regjeringen fortsette å få straff og stigma i stedet for behandling. De som («bare») sliter med psykisk helse må vente i en unødvendig lang kø eller kjøpe seg inn hos private på egenhånd. Bent Høies rusreform, sammen med fritt behandlingsvalg, ville sikret en verdig helsepolitikk som gir hjelp til alle som trenger det, ikke bare de som har råd til privat behandling.

Pasienten i sentrum

For Høyre er fritt behandlingsvalg viktig både fordi det setter pasienten i sentrum og fordi den reduserer ventetiden. Vi må bruke alle de gode kreftene og ressursene vi har i samfunnet, fordi ideologi er ikke like viktig som å redusere ventetidene og gi alle et verdig tilbud.

Selv om det for Arbeiderparti-regjeringen er viktigere hvilken logo behandlerne har enn hvilken behandling som tilbys, vil det alltid være viktigst for Høyre at alle får den hjelpen de trenger når de trenger den.