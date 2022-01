Barneidretten bør komme før næringslivet

DEBATT: Visste du at ishallene i regionen normalt stenger rundt påsketider? Høsten 2022 vil hallene også brukes til messehaller.

«Det finnes store haller som like godt kunne egne seg til messevirksomhet som ishallene som nå okkuperes», skriver Siv Myhre Haaland. Her Sørmarka arena.

Siv Myhre Haaland Sandnes

Det betyr i praksis at alle isflater barn og unge vanligvis kan trene på, brukes til andre ting i én og en halv måned ekstra. Samtidig!

For å trene ishockey og kunstløp er man avhengig av ishall. Med tanke på at Sørmarka Arena er en interkommunal flerbrukshall, skulle man i utgangspunktet tro den skulle være åpen året rundt, men også den stenges ned i den samme perioden. Eller for å si det på riktig måte; isen fjernes i mars og kommer heller ikke der på igjen der før i oktober i år.

Skøyteskolen må vente med oppstart. Publikumsskøyting er ikke mulig. Mange kunstløp- og ishockeyutøvere vil måtte vente ekstra lenge og være lei seg fordi de ikke får være med på aktiviteten de er glade i. Våre håpefulle er ikke fullt så håpefulle uten is i ishall!

Ville reaksjonene utebli?

Hvordan dette oppleves av løpere og støtteapparat, kan best sammenlignes med en tenkt situasjon hvor samtlige fotballbaner i regionen ble stengt for trening og lek i tilsvarende periode. Ville reaksjonene utebli? Ville man uten videre godta at barna ikke en gang fikk leke med ball på banen fordi den skulle brukes til andre formål?

Noen få løpere har mulighet til å «jakte på is» for å trene i andre regioner eller andre land i løpet av sommeren. Flertallet kan ikke gjøre det og er avhengig av å ha tilgang til ishall i egen region. Vi har tidligere sett flere kreative løsninger på bruk av bygninger til formål de ikke i utgangspunktet var tenkt som. I så måte er det kreativt å fjerne isen i ishallene. Men hvorfor må man ta isen i alle samtidig?

Bruke andre bygg

Hva med at næringslivet kan se til andre store bygg som står tomme eller til dels tomme i nærheten av flyplass og kollektivtilbud? Det finnes store haller som like godt kunne egne seg til messevirksomhet som ishallene som nå okkuperes. Hva med å bruke kreativiteten også her, uten å gjøre barneidretten til den som må bære byrden for valgene som tas? Fordi «vi skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv».

