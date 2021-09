Er nye SUS et næringsbygg?

DEBATT: Nye SUS skal nesten ikke ha parkeringsplasser for ansatte. Det er bygget et parkeringshus med 400-500 plasser for nesten 8000 ansatte.

«Miljøplaner er i utgangspunkt fint, og kan fungere, dersom kollektivtilbudet er der, men per nå er det eksisterer det ikke», skriver Anna Cecilia Lindbåge.

Anna Cecilia Lindbåge Sandnes

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Så å si daglig får vi sykepleiere i akuttmottak meldinger om ledige vakter og om noen kan møte tidligere på vakt pga. høy aktivitet. Jeg kan ofte komme på ekstravakt, men svarer aldri på meldingene om å møte tidligere på vakt.

Dette skyldes at jeg ikke orker å bruke en time på å finne parkeringsplass. Den timen kommer i tillegg til kjøringen fra huset mitt.

Færre parkeringsplasser

Der hvor jeg bor, er det vanskelig å reise kollektivt til SUS. Buss og togtider medfører venting, og tar lengre tid enn nødvendig. Kveldsvaktene våre starter 14.30, jeg reiser hjemmefra klokka 13.00, selv om selve kjøretiden kun er 15 minutter, for å finne parkeringsplass. På nye SUS vil det bli færre parkeringsplasser for ansatte.

Det skjer ofte at vi må være lengre på jobb, pga. mange pasienter og høy, og uforutsigbar pasienttilstrømning. Da er det kjedelig å måtte vente på kollektivtransport hjem.

Nye SUS skal nesten ikke ha parkeringsplasser for ansatte. Det er bygget et parkeringshus med 400-500 plasser for nesten 8000 ansatte. Jeg har derfor forsøkt å sette meg inn i dokumentene fra Stavanger kommune, blant annet plan 2510, og den informasjon jeg har funnet på intranett på SUS.

Tanken er, dersom jeg forstått dokumentene riktig, at nye SUS defineres som et næringsbygg, selv om vi skal drifte 24/7, 365 dager i året. For å kunne behandle Rogalands befolkning trengs hver enkelt person på et sykehus. Vi trenger leger, renholdspersonell, vi trenger bioingeniører og sekretærer, helsefagarbeidere, sykepleiere, spesialsykepleiere, vi trenger portører, vi trenger vektere og alle andre faggrupper for at sykehuset skal fungere.

Finne andre arbeidsplasser

Jeg frykter at mange ansatte vil søke til en annen arbeidsplass, dersom det ikke er mulig å parkere. Ansattes fritid er også verdt noe, og vi har et liv utenom jobb, selv om vi jobber turnus.

Tenk på alle arbeidstimene som SUS mister, dersom vi ansatte må reise kollektivt for å komme oss til tannlegen, eller legen, i arbeidstiden.

Miljøplaner er i utgangspunkt fint, og kan fungere, dersom kollektivtilbudet er der, men per nå er det eksisterer det ikke. Men et sykehus kan uansett ikke defineres som et næringsbygg!