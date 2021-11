Sørmarkas ro og hvile fryktes å bli lagt død

DEBATT: I forbindelse med forslag om tursti til toppen av Ullandhaugtårnet, bør byens turgående befolkning merke seg at de fleste politikerne i byens kommunestyre ikke bryr seg om verdier som ro, fredfullhet og anonymitet.

«Det er betimelig å spørre om hva som har skjedd i organisasjonen Sørmarkas Venner siden en liten verdi som utsikt rangeres høyt, mens ro og hvile i en liten naturplett i Stavanger vurderes lavt», skriver Arvid Hove.

Debattinnlegg

Arvid Hove Stavanger

For disse beslutningsdyktige kvinner og menn synes det å være slik at reisemål, turisme og kommersialisering er mye viktigere. Sørmarka er i praksis det eneste stedet i Stavanger der en fremdeles kan gå tur i sine egne tanker, få nullstilt sinnet etter arbeidsdagen og samle krefter med eller uten hund. Rundt Stokkavatnet er dette ikke lenger mulig siden racersyklistene rår grunnen, noe som gjør at hjernen ikke kan hvile.

Busslaster med turister

Kvaliteten, som Sørmarka har å by på, fryktes å bli lagt død siden busslaster med turister, og andre, vil være på farten i hele tiden med dagslys, som om sommeren er 18 timer.

Sørmarkas Venner, bare ordet skulle borge for et bolverk mot alle ødeleggende krefter som stadig er der for å minke folkehelsekvaliteten Sørmarka gir. Tvert imot viser det seg at Sørmarkas Venner er en pådriver for å redusere umistelige verdier som byens egen befolkning har hatt glede av i over 100 år, nemlig ro, hvile, kraftsamling.

Hva har skjedd?

Det er betimelig å spørre om hva som har skjedd i organisasjonen Sørmarkas Venner siden en liten verdi som utsikt rangeres høyt, mens ro og hvile i en liten naturplett i Stavanger vurderes lavt.

Det kan òg minnes om at når våren kommer kan ikke unge vårsvermere lenger kunne gi et lite kyss uten å bli iakttatt av alle på destinasjon Ullandhaugtårnet. Det er å håpe at de som steller med folkehelse, kan hviske et ord i øret på politikerne at sjøfartsuttrykket «full fart akterover» kan være livreddende.

