Spexit?

POLITIKK: Fortsetter Sp å la seg valse over av Ap, vil de bli så flatklemt at velgerne ikke vil kunne kjenne partiet igjen

«Gang på gang har Sp svelget kameler som Ap har presset ned i halsen på dem,» skriver Oddvar T. Jensen. På bildet: Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i Sp.

Debattinnlegg

Oddvar T. Jensen Kopervik

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

POLITIKK: Sp’s stortingsgruppe vedtok for et par uker siden en uttalelse med krav om at strømeksporten må stanses. Parlamentarisk nestleder Geir Pollestad sa til NTB at hvis regjeringen ikke har tilstrekkelige virkemidler for å tvinge kraftselskapene til å begrense produksjonen og eksporten, så er det bare å komme til Stortinget. Der vil den få det.

Gang på gang har Sp svelget kameler som Ap har presset ned i halsen på dem. Første nederlaget kom med Andøya. Så var det Vedums indignasjon over en bensinpris på 17 kroner. Deretter at han ikke kunne sitte i en regjering med bensinpris på 20 kroner. Nå er det strømprisene som kveler størstedelen av norske husholdninger. Går de nå ut av regjeringen, vil Ap oppleve at de ikke lenger kan bruke kjøttvekten til å trumfe gjennom EU politikk i et land som to ganger har sagt nei til å bli med i unionen. Fremste talsmenn og kvinner kom fra Ap. Det er drøyt tre år til neste stortingsvalg. Fortsetter Sp å la seg valse over av Ap, vil de bli så flatklemt at velgerne ikke vil kunne kjenne partiet igjen. Det kan endog ende med at de er ute av Stortinget. Det er NÅ de må si ifra så Ap forstår budskapet. Blir de bydd opp til dans når budsjettet for 2023 skal snekres sammen, vil det bli et Ap-budsjett med enkelte innlagte smuler som Ap håper at Sp vil spise og bli med i dansen.

Riktig nok fikk Sp gjennom et løft for bøndene. Det skulle bare mangle, men Norge er mer enn bønder. Skal Sp berge restene av troverdighet, må de nå foreta et taktskifte. Alternativet er flere kameler som tilslutt tar livet av partiet da de setter seg fast i avløpet.

De kan for eksempel stille krav om at strømprisen skal være 20 øre pr kwt over hele landet, og at staten dekker 100 prosent av det som overstiger dette. Det kalles for et ultimatum. Gjør de det, vil de trolig få tilbake både troverdighet og stolthet, samt at Støre vil oppdage at statsministerboligen ikke er noen selvfølge. Han må gjøre seg fortjent til den.