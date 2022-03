Noen kan ikke svelge at ukrainere på flukt fra krigen får hjelp

Også Vy – som nå gir flyktninger fra Ukraina gratis reise på buss og tog – har endret profilbildet sitt med det ukrainske flaggets farger.

Debattinnlegg

Natalia Zurawska Tospråklig lærer og foreleser

DEBATT: Jeg leser på Facebook-siden til Vy at ukrainske flyktninger kan reise gratis med deres busser og tog. Jeg angrer at jeg leste kommentarfeltet. Noen kan åpenbart ikke svelge at ukrainere får hjelp, og de mener at alle flyktninger må få reise gratis.

Flykter på egen hånd

Til dem som sier at folk som flykter fra andre kriser, må få lignende tilbud: De gjør jo det allerede! Folk som flykter fra Midtøsten eller Afrika, gjør det ved hjelp av FN. De blir hentet av norske myndigheter fra flyktningleirer i utlandet og fulgt opp fra dag én. I hvert fall de aller fleste.

Jeg mener ikke at med det at de har det bedre, jeg beskriver fakta. Jeg jobber med arabisktalende (arabisk er mitt fag), stort sett fra Syria, og jeg er den siste som skal sammenligne flyktninger fra Midtøsten og Ukraina. Mennesker på flukt er mennesker på flukt.

Ukrainere får hjelp av Vy fordi de kommer på egen hånd. Ingen ukrainer kommer til Norge gjennom FN. Mange vil ikke be om asyl, for de har lyst til å fortsette å jobbe (mange jobber jo digitalt). Jeg skulle ønske at folk blir bedre kjent med ordninger for flyktninger i sitt eget land før de skriver en usmakelig kommentar på Facebook.

Vis heller forståelse

Det var bare vondt å lese. Min mor er lege i Kyiv. De blir bombet og mangler helsepersonell. Som sagt, jeg vil ikke si at noen har det bedre eller verre. La oss bare vise litt forståelse, og ikke minst lese mer om saken.

Takk til alle som støtter Ukraina i den urettferdige krigen!