Vi former internett, og internett former oss – og stegvis har vi utviklet nye typer identiteter

KRONIKK: Fremtidens internett vil være et drone-lysshow som reflekterer flytende og unike identiteter, og som beveger seg og endrer seg i en kolossal forestilling.

Det årlige, roterende fyrverkeriet på Malta beskriver vår påloggede tilværelse på nettet.

Debattinnlegg

Natalia Kucirkova Ph.d. og professor, FILIORUM – Senter for barnehageforskning, UiS

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den internasjonale internettdagen 29. oktober er en påminnelse om world wide webs eksponentielle innflytelse på hvem vi har blitt. Nettets enorme påvirkning på våre hverdagsliv gjør at vi ikke lenger bestemmer internettets fremtidige retninger, men dets neste handlinger.

Det ligger i menneskets natur å begjære opplevelsen av å være premium­kunder, noen som tilbys noe skreddersydd «bare for deg». Med en enorm oppsamling av personlige data har internett blitt som en forførende dating-opplevelse. Slik lærer vi villig og progressivt algoritmene hvem vi er.

Robotene er opplært med informasjon direkte levert av oss fra flere steder og sammenhenger, og de overrasker de oss til stadighet med hvor mye de vet om oss – ofte mer enn våre venner eller ektefeller kjenner til. Etter hvert som internett blir mer som «oss», hva betyr det selvet i fremtiden?

Steg-for-steg-utvikling

Fra identitetsperspektivet spiller det ingen rolle hvilken teknologi vi bruker i fremtiden. Det som betyr noe er i hvilken grad algoritmene imiterer virkemåten til et menneskesinn. Ikke bare som en direkte årsakssammenheng – om vi ser litt nærmere etter, internettets evolusjon beskriver utviklingen av menneskelig identitet.

Da to datanettverk i 1983 utvekslet informasjon med hverandre, var det akkurat som om to mennesker utvekslet et smil over gaten. Globale nettverksoperatører startet med det samme prinsippet, kommunikasjon mellom menneskelige sinn. «The Relational Self»-teorien beskriver identitet som en forhandling om relasjoner mellom jeg-et og det andre. Selvet er ikke uavhengig, men bundet til andre sinn og til materielle objekter som for eksempel en personlig datamaskin.

Med Windows 95, det første operativsystemet med Internet Explorer, kom internett inn i våre hjem. Det la seg inn i våre daglige aktiviteter, ferier og familiesammenkomster. Våre profesjonelle og private identiteter har blitt uskarpe. Ifølge «Extended Self»-teorien kan individer utvide identiteten sin med materielle ting de kjøper og gjenstander de eier.

Det tidlige internett førte til identitetsutvidelser også gjennom aktivitetene som støttes av disse teknologiene, som e-lesing eller nettsurfing. Disse aktivitetene ble snart til vaner og måter å være på.

Like etter ble en ny identitetsteori unnfanget: «The Networked Self»-teorien. Mennesker og maskiner er i nettverk sammenkoblet med data om hverandre gjennom virtuelle realiteter og det fysiske i tingenes internett, styrt av menneskelig og kunstig intelligens.

Alt og alle deltar i nettverkene. Utdanning, detaljhandelen og underholdningsindustrien utveksler informasjon om unge og gamle, med multimedia- og multiplattform-data. I løpet av tre tiår år har vår identitet på denne måten utviklet seg fra et relasjonelt, utvidet og nettverkene selv til det nåværende «Pinwheel Self» (pinwheel: liten vindmølle av brettet papir festet på en pinne med en stift).

Bytter på identiteter

Det var først etter å ha sett det roterende pinwheel-fyrverkeriet på Mqabba-plassen på Malta, at jeg innså kraften i pinwheel-metaforen. Et pinwheel-fyrverkeri beskriver perfekt vår nåværende, påloggede atferd (i motsetning til andre typer fyrverkeri, roterer et pinwheel rundt sitt eget senter – og de glitrende fargene framstår som enkeltpunkter): Hvert datapunkt – et bilde, en tekstmelding eller en snap – er et glitter som algoritmene snurrer. Hjulet gir opphav til korte intense opplevelser, og av og til når flammene spektakulære høyder.

Facebook, Twitter eller Instagram er vert for flere roterende identiteter, akkurat som de maltesiske byene som er vertskap for det årlige pinwheel-fyrverkeriet. Ulike torg tilfredsstiller ulike markedssegmenter, og det samme gjør våre presentasjoner av oss selv på ulike sosiale medieplattformer.

Vi plukker og velger forskjellig identitet for et ulikt publikum – vi deler oppdateringer om arbeidsmøter på Teams og middagstallerkener på Instagram. Jo mer tid vi investerer i å dele ulike deler av oss selv på forskjellige nettverksplattformer, jo mer splitter algoritmene vår forståelse av hvem vi er.

Slipper ikke unna

På torget på Malta ser jeg hvordan hjulet roterte og skapte spektakulære gnister rundt sin egen flammende kjerne. Når gnistene brenner av, forsvinner hjulet på den svarte himmelen. Jeg tar en rask Snap og laster den opp til Instagram-historien min. Historien går viralt og forsvinner etter 24 timer.

Instagram-historier og andre flyktige medier handler om rask tilfredsstillelse; deres popularitet og korte tilstedeværelse gjenspeiler den nåværende identitetskrisen vi opplever – kollektivt som nasjoner og individuelt som foreldre og barn i pandemien. De signaliserer at Pinwheel Self er i overgang til en annen type identitet.

Den nye identiteten vil ikke handle om individuelle roterende hjul. Fremtidens internett vil være et drone-lysshow som reflekterer flytende og unike identiteter, og som beveger og endrer seg i en kolossal forestilling. Identitetsdannelse vil ikke være en tilfeldig detalj, men en integrert del av showet.

Og du vil ikke kunne melde deg ut av dette – vi vil alle være både tilskuere og deltakere i showets show. Nøyaktig når overgangen vil skje, er usikkert, men en ting er klart: Vi former internett, og internett former oss.

Det er på tide å ta imot vår felles fremtid.