Urimeligheter fra MDGs Ulrikke Torgersen

MDGs førstekandidat i Rogaland, er misfornøyd med hvordan hun ble behandlet av Aftenbladet under et debattmøte. Her får hun svar fra sjefredaktøren.

VALG 2021: MDGs førstekandidat i Rogaland, Ulrikke Torgersen, er fornærmet fordi hun ble invitert til Aftenbladets jordbrukspolitiske valgdebatt på Bryne mandag kveld.

Debattinnlegg

Lars Helle sjefredaktør

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vanligvis møter vi motbør fra partier som ikke blir invitert til debattene. Mandag gjaldt dette blant annet Ap, Frp, Venstre og Rødt.

Vi kan vanskelig gjøre noe med hvordan Torgersen hadde det på Bryne, men gjenfortellingen hennes på Facebook og i et innlegg i Aftenbladet er svært ladet og full av feil. I beste fall er den basert på misforståelser.

Måten hun bruker sin egen alder på, er i denne sammenhengen ugrei. Aftenbladets motiver var altså ikke å plassere en ung kvinne på en slags sidelinje for å gjøre henne til en hoggestabbe for eldre politikere.

Ikke på rekke og rad

De som har fulgt med på våre livedebatter de siste årene, vet at det ikke er noe nytt at de består av flere paneler, og at deltakere blir kalt fram, for så å bli sendt ned i salen igjen.

Vi tyr sjelden til den gamle formen med å sette ni–ti partier på rad og fordele taletiden mellom dem. Ved innledningen til valgkampen skrev jeg derimot at Aftenbladet ikke kommer til å praktisere stoppeklokkedemokrati.

Derfor blir ikke alle partiene invitert til alle debattene, og derfor deler vi debattene opp i mindre paneler og legger inn andre innslag.

Det var selvsagt dialoger og briefinger mellom Aftenbladet og MDGs valgkampapparat om dette på forhånd. Vi ser jo i ettertid at vi skulle forsikret oss bedre om at Torgersen var kjent med opplegget, men det får vi ta med oss som en lærdom til neste gang.

Bønder og klimakutt

MDG er ett av få partier som er invitert til mer enn én av Aftenbladets debatter i år. Grunnen til at de ble invitert til Bryne, var at Torgersen hadde skrevet en interessant kommentar om at redusert kjøttforbruk kan bidra til klimakutt i matproduksjonen. Dette er ikke ukontroversielle standpunkter, særlig ikke når de serveres midt i Norges største matfat. Vi mente det ville være interessant at MDG fikk utfordre lederen i Norges Bondelag på direkten om dette.

Frustrerte politikere hører valgkampen til, men det er en urimelig måte Torgersen begrunner sin frustrasjon med her. Det er nesten en prestasjon å tolke at det at debattlederne henvendte seg mot dem som ble stilt et spørsmål, betydde at de vendte ryggen til Torgersen.

Torgersens historiefortelling har et underliggende hovedbudskap om at Aftenbladet er uredelige. Det er både sterk og uvanlig kost i denne sammenhengen, og det er uforståelig at en så offensiv politiker som Torgersen tar på seg en slik offerrolle.

Klokke og metermål

Aftenbladet bruker ikke stoppeklokke på valgkampdekningen, men det har Torgersen gjort. Hun har, ifølge hennes egen oppsummering, fått sju minutter og tretti sekunders taletid. Det er ikke lite, og de som så på, fikk med seg et tydelig MDG-budskap. Mange poenger rakk hun til og med å repetere.

Hvis Torgersen i tillegg utstyrer seg med metermål, tror jeg raskt hun vil finne ut at MDG heller ikke nedvurderes når det gjelder vanlig spalteplass. Heller ikke da handler det om å «ta» unge politikere.

Jeg skulle selvsagt ønske at Torgersen hadde hatt en kjekkere kveld på Bryne. Det er forståelig at hun gir uttrykk for frustrasjonen, men en litt rausere tilnærming til realitetene hadde vært på sin plass.

PS. Hvis en eldre politiker hadde anklaget Aftenbladet for lignende urimeligheter, ville svaret mitt blitt det samme. DS.

Les også ONSDAG KVELD BLIR DET NY AFTENBLAD-DEBATT: Unge og psykiske lidelser