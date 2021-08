Det er klimakrisa, ikke MDG, som krever omstilling

KRONIKK: Målet med MDGs oljepolitikk er å unngå katastrofale klimaendringer, men også å sikre en trygg framtid for alle som jobber med olje i dag.

Etter som etterspørselen etter olje går ned, vil 90.000 oljerelaterte jobber vil gå tapt i Norge, ifølge regjeringen. Det beste for ansatte i oljebransjen er omstilling og nye jobber i ny virksomhet, argumenterer Lan Marie Berg (MDG).

I forrige uke hadde jeg gleden av å besøke Stavanger. I tillegg til å møte MDG-frivillige og drive valgkamp, besøkte jeg blant annet Universitetet i Stavanger og Nysnø klimainvesteringer. Besøket mitt har i ettertid skapt debatt. Jeg skjønner at det provoserer mange i Stavanger at MDG vil stanse oljeleting og fase ut oljevirksomheten, og jeg har respekt for at flere er uenig med oss. Derfor har jeg lyst til å redegjøre litt nærmere for hva MDG faktisk mener i oljepolitikken.

Frykten

Et av de sterkeste inntrykkene jeg tok med meg fra Stavanger, var møtet med geolog Daniel Sollien. Han har har jobbet i Equinor i en årrekke og gikk nylig ut i Klassekampen og tok til orde for at oljebransjen bør fases ut. Etter FNs klimapanels siste rapport ble lagt frem, er han blant de over 2500 nye medlemmene over hele landet som har meldt seg inn i MDG.

Sollien fortalte at han var bekymret for sin egen framtid og for framtiden til barna sine. Dette på grunn av oljesatsingen, som utgjør en stor risiko både for Norge generelt og Stavanger spesielt. Han mente at mange i oljebransjen opplever det som krevende å finne jobber utenfor bransjen, og at dreiningen bort fra olje går alt for sakte. De risikerer å bli kastet ut i arbeidsledighet når oljeprisen faller. Samtidig skyver politikerne i de store partiene bare ansvaret over på dem som individer. Det Sollien etterlyser er handlekraftige politikere som tør å sette en sluttdato, slik at vi kan komme oss vekk fra olje og redde klimaet og arbeidsplassene.

MDGs veikart

Det ansvaret tar MDG. Som eneste parti har MDG forrige uke lagt frem en konkret plan for hvordan vi vil at omstillingen skal skje. I vårt veikart for et oljefritt Norge la vi før helga frem konkrete tiltak for å sikre den nødvendige omstillingen fra en oljebasert økonomi til en grønn, fremtidsrettet og fornybar økonomi. Slik sikrer vi at det skapes nye arbeidsplasser, økt velferd og ny giv over hele landet, samtidig som vi følger opp de krystallklare anbefalingene fra klimaforskerne og også FNs generalsekretær om at klimakrisa krever at vi slutter med fossil energi.

I veikartet foreslår vi å stanse leting etter mer olje og gass, og sette en sluttdato for oljevirksomheten i 2035. De samlede investeringene i petroleum er nå 6–7 ganger større enn investeringene i fastlandsindustri. Den trenden må snus, men da må vi slutte å pumpe penger inn i olja. I stedet trengs en storsatsing på blant annet havvind, solenergi, grønn skipsfart, karbonfangst- og lagring, bioøkonomi, sirkulærøkonomi og gründere. For å få til dette vil MDG sette tydelige og ambisiøse mål for grønn industriutvikling, som utbygging av 30 GW havvind og bygge 100 ikke-fossile skip innen 2030. Vi foreslår å avvikle skattefordelene til olja og heller gi gode støtteordninger til grønn industri for å redusere risiko og utløse investeringer. Og vi foreslår en jobbgaranti til alle som jobber i olja i dag, for å sikre at ingen faller utenfor gjennom omstillingen.

Markedstyrt krasjlandig

Både Høyre og Arbeiderpartiet later som at oljevirksomheten skal pågå i full fart i flere tiår fremover. Ifølge Erna Solberg er ikke den som skal slukke lyset på norsk sokkel født ennå. Vi frykter at denne hodeløse satsingen på mer oljevirksomhet, som blant annet oljeskattepakken fra i fjor, vil ende i en markedsstyrt krasjlanding og tap av titusenvis av arbeidsplasser.

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslo tidligere i år at klimapolitikken kan presse oljeprisen ned mot 28 dollar per fat innen 2035. Dere som bor i Stavanger-regionen vet bedre enn noen hva som er konsekvensen av et kraftig fall i oljeprisen. I 2014–15 mistet titusener jobben nærmest over natta, ikke på grunn av MDG, men på grunn av de store partienes oljeblindhet hadde gjort oss ekstremt sårbare for endringer i de globale markedene. Om IEAs anslag slår til, vil det ifølge regjeringens perspektivmelding kunne bety at 90.000 oljerelaterte jobber vil gå tapt i Norge.

Kommisjon og dialog

Vi kan ikke som ansvarlige politikere styre med vitende og vilje mot en sånn situasjon, uten å gjøre noe. Det overrasker meg at MDG er det eneste partiet som tar disse faresignalene på alvor. Sånn sett synes jeg det er positivt at mitt besøk i Stavanger har skapt debatt om hva klimakrisa krever av oss, selv om jeg nok opplever at både Aftenbladet og Næringsforeningen hopper til litt enkle konklusjoner om hva jeg og MDG mener.

Det er klimakrisa, ikke MDG, som gjør at vi må omstille oss. Vi står som samfunn overfor en stor utfordring for å få til omstillingen på en god måte. Dette er også en viktig grunn til at vi i MDG ønsker å få på plass en oljekommisjon med partene i arbeidslivet, som kan meisle ut en felles plan for å ta Norge ut av oljealderen. Selv har jeg tatt kontakt med Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen og avtalt at vi skal ta en kopp kaffe og snakke sammen ved neste korsvei. Verken politikerne eller enkeltaktører sitter med alle svarene på hvordan vi skal få til omstillingen. Derfor må vi snakke sammen.