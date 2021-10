Hvilke idretter trener på parkeringsplasser?

DEBATT: Hvilke idretter i Stavanger trener på veier og parkeringsplasser? Svaret er: langrenn og landeveissykling.

«De ivrige små kan få en trygg løype som er avstengt for biler, og ildsjelene trenger forhåpentligvis heller ikke bruke kost for å børste vekk strøgrusen når vinteren slipper taket», skriver Audun Laugaland.

Audun Laugaland På vegne av Stavanger Skiklubb

Oppimot 60 unger ned i femårsalderen samles en gang i uken for å trene rulleski på en stor parkeringsplass på Ullandhaug. De eldre ungene går langs gang- og sykkelvei eller på vei. Det går jo greit, men det er kjekkere og tryggere å gå på rulleski i en avstengt løype som er laget til formålet.

Denne typen mangel på gode treningsanlegg gjør det utfordrende å tilby en god treningsarena i konkurranse med andre idretter som har flere tilrettelagte arenaer med høy klasse i hver bydel.

Nå er det derimot håp om at det kan bli regulert et lite område ved Sørmarka Arena til vår idrett. Administrasjonen i kommunen har til Utvalg for by- og samfunnsutvikling lagt frem et reguleringsforslag til et meget komprimert og fint anlegg, rett sør for Sørmarka Arena som skal gi et lite klubbhus/lagerlokale for flere idretter, to tennisbaner, tre mindre fotballbaner, en pumptrack, og en rundløype for sykkel og rulleski rundt fotballanleggene og pumptrack. Et klubbhus vil også bidra til å skape et godt miljø hvor man kan samles i forbindelse med treningene og vil bidra til å holde utøvere lengre aktive.

For en skiklubb i vekst, og som på noen renn er den største klubben i Agder og Rogaland skikrets, så vil dette anlegget være viktig for ytterligere rekruttering og vekst inn i et godt og trygt treningsmiljø. De ivrige små kan få en trygg løype som er avstengt for biler, og ildsjelene trenger forhåpentligvis heller ikke bruke kost for å børste vekk strøgrusen når vinteren slipper taket. Med et lagerlokale så behøver ikke private garasjer fylles opp med materiell som tilhører klubben, og som skal brukes på de ukentlige treningene eller i konkurransene hvor skiklubben er arrangør.

I saksfremlegget kommer det frem at området som skal reguleres, inneholder arealer med fremmede arter som bør fjernes, og har utfordringer ved flom som da dette anlegget skal løse. Med andre ord så løser en flere utfordringer ved å bygge disse anleggene. De lokale ski- og sykkelklubbene får sine første anlegg i kommunen, fremmede arter fjernes og flomutfordringer løses.

Administrasjonen legger nå frem denne plasseringen for sykkel- og rulleskiløype for andre gang etter at de fikk den i retur fra politikerne i vår med beskjed om at en skulle forsøke å finne andre områder for anlegg til disse idrettene. Det er tydelig at det ikke finnes mer egnede områder for denne typen anlegg, og vi håper nå at saken kan landes og planalternativ 1. vedtas.

Vi håper med dette innlegget at også synet til idrettene uten egne anlegg i kommunen kommer frem.

