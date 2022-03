Kommuner som ønsker vindparker, bør få muligheten til det

DEBATT: Stavanger Aftenblads kommentator Hilde Øvrebekk er bekymret for at vi skal «skynde oss inn i en ny mulig katastrofeutbygging av vindkraft på land». Jeg er mer bekymret for tidkrevende prosesser som gjør at det grønne skiftet glipper for oss.

Ingen ønsker å teppelegge landet med vindmøller, men der det er god lokal tilslutning og ingen nasjonale interesser er truet, bør man få mulighet til å komme i gang igjen.

Nikolai Astrup Energipolitisk talsmann i Høyre

Vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 og trenger mer kraft til nye grønne industrisatsinger og utfasing av fossil energi i alle sektorer. Samtidig skal vi sikre husholdningene ren og rimelig kraft. Alt dette krever at vi jobber raskere.

Store deler av motstanden mot vindkraft på land skyldes dårlige prosesser. Konsesjonene til prosjektene, de fleste av dem fra den tidligere rød-grønne regjeringen, var for dårlig forankret. Vedtakene var ofte fattet mange år før første spadetak, samtidig som mange av prosjektene ble mye annerledes enn kommunene først ble forespeilet.

Lurt å pause

Øvrebekk har derfor helt rett i at det var lurt å sette vindkraftutbyggingen i Norge på pause i 2019. Derfor laget Solberg-regjeringen en egen vindkraftmelding til Stortinget, som understreket bedre lokal forankring. Ingen ønsker å teppelegge landet med vindmøller, men der det er god lokal tilslutning og ingen nasjonale interesser er truet, bør man få mulighet til å komme i gang igjen.

Da må regjeringen legge frem en endring i plan- og bygningsloven som gjør det mulig for kommunene å avsette areal til vindparker. Denne lovendringen må selvsagt ut på ordinær høring, og det skal gjøres et skikkelig lovarbeid, men dette kan sluttføres i tide til at loven kan tre i kraft fra nyttår. I den kraftsituasjonen vi står i nå, med krigen i Ukraina, bør dette prioriteres.

Til havs monner det

De virkelig store kraftvolumene vil komme fra vindkraft til havs. Også der skynder regjeringen seg langsomt. Intern uenighet mellom regjeringspartiene har gjort at den første store satsingen på Sørlige Nordsjø II er nedskalert og skjøvet ut i tid. Her må ambisjonene tydeliggjøres og tempoet opp, slik at vi sikrer at de industrielle ringvirkningene kommer i Norge. Relevante miljømyndighetene bør straks kartlegge konsekvensene av de planlagte utbyggingene, og utfordringer med blant annet fiskeri. Havvindaktørene, som skal gjøre enorme investeringer de neste årene, må også vite hva de kan forvente av nytt areal og nye utlysninger i tiden fremover.

Tidkrevende prosesser, i NVE, Statnett eller Olje- og energidepartementet, gjør at de industrielle mulighetene i det grønne skiftet glipper for oss. Og at vi sitter igjen med baksiden av medaljen: Vedvarende høye strømpriser. Ideen om 1000 nye vindmøller på Jæren er heldigvis skrotet. Men kommuner som ønsker å legge til rette for vindparker, bør få muligheten.

