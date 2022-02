Ikke et kvinneproblem, men et samfunnsproblem

DEBATT: Nylig lanserte Frankrikes president at han ville bekjempe sykdommen endometriose. Dette er gode nyheter. De fleste har ikke engang hørt om denne sykdommen som rammer én av ti kvinner.

«Kvinnene som rammes av endometriose har en gjennomsnittlig ventetid på diagnose på syv år. Slik kan vi ikke ha det», skriver Ann Kristin Thorkelsen og Grete Herlofsen.

Ann Kristin Thorkelsen Fylkesleder i Norske Kvinners Sanitetsforening

Grete Herlofson Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening

Da Emmanuel Macron la fram en nasjonal strategi for å bekjempe endometriose sa han følgende: - Dette er ikke et kvinneproblem, det er et samfunnsproblem. Her er Sanitetskvinnene helt enig. Når titusenvis av kvinner lider i stillhet og lever med unødvendige smerter, da er ikke dette bare et problem for hver enkelt kvinne, men en tydelig underprioritert samfunnsutfordring.

Fastelavnsris

Mange forbinder Sanitetskvinnene med fastelavnsris, de fargerike kvistene som i disse dager preger titusenvis av norske hjem. Det mange ikke vet er at disse fastelavnsrisene er en av Norges største satsninger på kvinnehelseforskning. Hvert år binder Sanitetskvinnene over 130.000 fastelavnsris som gir rundt 10 millioner kroner i inntekter.

Sanitetskvinnene foreslår at det bevilges penger til en kvinnehelseportal.

Bare i Rogaland alene har vi bundet vel 7000 ris, vel 20 store tre, samt Hjerteris. Så innsatsen er stor. Denne innsatsen bidrar direkte til banebrytende forskning.

I 2020 bidro Sanitetskvinnene med millioner i støtte til et nytt senter som skal forske på kvinnehjertet. Senteret er lagt til Universitetet i Bergen og ledes av professor og kardiolog Eva Gerdts, som fikk Sanitetskvinnenes første Kvinnehelseforskningspris i 2016. Hjerte- og karlidelser og infarkt er den vanligste dødsårsaken blant norske kvinner. Kvinners symptomer er mer diffuse og kan forveksles med at de er slitne, har blitt eldre, eller har fått influensa.

Såkalte stumme hjerteinfarkter, infarkter med ingen eller vage symptomer, er vanligere hos kvinner enn hos menn. Behovet for forskning på dette er derfor enormt. Spesielt blodtrykkets betydning for hjertehelse. Når vi tar i betraktning at standardbehandlingen er utviklet via forskning på menn, vet vi at det er langt fra alle kvinner som får effektiv behandling.

Det offentlige må bidra mer

Sanitetskvinnene er altså en av Norges fremste bidragsytere til forskning på kvinnehelse. Men det ønsker vi ikke nødvendigvis å være. Vi ønsker at det offentlig skal bidra betydelig mer til kvinnehelseforskningen. Vi håper derfor at den nye regjeringen vil bevilge friske, årlige og øremerkede midler til Norges forskningsråd på kvinnehelse.

Samtidig skal det mer til for å sikre likeverdige helsetjenester. Ta for eksempel endometriose som er nevnt tidligere. Det er en sykdom som rammer opptil 10 prosent av alle kvinner og samfunnskostnadene på dette er estimert til rundt 13 milliarder i året. Mens vi i Norge fortsatt krangler om et norsk nasjonalt senter, har Sverige nå sitt fjerde senter for endometriose for å kunne tilby blant annet avansert endometriosekirurgi. Kvinnene som rammes av endometriose har en gjennomsnittlig ventetid på diagnose på sju år. Slik kan vi ikke ha det.

Gjøre forskning tilgjengelig

Det er også nødvendig å sørge for at kvinner selv har og kan tilegne seg kunnskap. Derfor foreslår Sanitetskvinnene at det bevilges penger til en kvinnehelseportal. Målet med en slik nettportal er å gjøre forskning tilgjengelig for allmennheten ved å samle og systematisere forskning på kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse i et livsløpsperspektiv. Vi er håpefulle til at den nye regjeringen gjør dette mulig.

I over 75 år har vi bundet og solgt fastelavnsris over hele landet. Det skal vi holde på med i minst 75 år til. Men da har forhåpentligvis kvinnehelseforskningen fått den statusen den fortjener.