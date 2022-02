Alta har ikke sykehus og heller ikke høyskole

Bjørn Ivar Kruke Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

DEBATT: Det skrives i Aftenbladets leder 15. februar at Alta, med høyskole og sykehus, vurderer å forbli i Troms hvis storfylket i nord deles i to. Alta har ikke sykehus (og heller ikke høyskole).

Det er nettopp sykehusdebatten i Finnmark som gjør at Alta vurderer å forbli i Troms. Det er derfor Pasientfokus i Finnmark, som kjemper for etablering av et sykehus i Alta, kom inn på Stortinget, med stemmer fra Alta og Kautokeino. Dette er med andre ord en lokaliseringsdebatt for samfunnskritisk infrastruktur, en lokaliseringsdebatt som føyer seg inn i rekken av debatter om utflytting av funksjoner fra sentrale strøk til regionene i Norge.

PS! Finnmark Høyskole, lokalisert i Alta, gikk inn i Universitetet i Tromsø i 2013 og tituleres nå UiT Campus Alta.