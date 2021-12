Medienes sekulære agenda

DEBATT: Medienes sekulære livssynsperspektiv har bidratt til å gjøre Klepp kommunestyres vedtak om ekskluderende kriterier for kulturstøtte mulig.

«Ifølge Vær varsom-plakaten har pressen et stort ansvar for å legge til rette for at ulike syn kommer til uttrykk», skriver Hilde Kristin Dahlstrøm.

Hilde Kristin Dahlstrøm Førstelektor i journalistikk, NLA Høgskolen Gimlekollen

Det religiøse landskapet i Norge har endret seg drastisk. Mediene har bidratt til endringene. Det er et viktig bakteppe for å forstå vedtaket i Klepp om å ekskludere konservative kristne fra å søke om kulturstøtte.

Pressen har en viktig samfunnsrolle i å informere om det som skjer. Mediene er en viktig agendasetter og kilde til informasjon, særlig innenfor områder man selv har lite personlig erfaring med. I forbindelse med NRK Supernytts første eid-sending i år uttalte redaksjonsleder i Supernytt Frank Sivertsen at sendingen kunne være «et viktig bidrag til å «ufarliggjøre religion» (Vårt Land, 12.05.21). Han var opptatt av at allmennkringkasteren NRK har et oppdrag i å speile samfunnet. Men nyhetsmediene viser ikke et speilbilde av virkeligheten, men en utvalgt og bearbeidet del. Denne delen er langt på vei et sekulært blikk på tilværelsen.

Medienes sekulære perspektiv gjør det lettere å forstå at kommunestyret i Klepp kan gjøre det vedtaket de har gjort. Det betyr ikke at vedtaket var riktig og til felleskapets beste.

Mangfoldet har økt

Et nordisk forskningsprosjekt som har undersøkt religion i mediene gjennom tre tiår (NOREL) konkluderer med at det har blitt flere saker om religion, og at mangfoldet har økt. Større mangfold kan forklares med flere saker om islam. Flere saker må forstås i lys av en eksepsjonell vekst i det totale medietilbudet. Min undersøkelse av tre aviser på Sørlandet fra 2013 konkluderte med at bare to prosent av nyhetene handlet om religion og livssyn, selv midt i bibelbeltet. Disse sakene var i hovedsak koselige saker med et kulturelt fokus, som for eksempel et barnekor som opptrer. Det store bildet var likevel at det var få saker om religion og livssyn. Slik bidrar mediene til en usynliggjøring av religion.

Nyhetsmediene og samfunnet påvirkes gjensidig av hverandre, og det sekulære nyhetsbildet samsvarer langt på vei med studier av religion i Norge. Antallet medlemmer i Den norske kirke har gått nedover i flere år, og selv om medlemstallene i andre kristne trossamfunn øker er de bare en del av forklaringen. Religionssosiolog Pål Repstad beskriver religiøst mangfold og sekularisering som de viktigste trendene i sin bok «Religiøse trender i Norge». Sekulariseringen skjer både på individplan, organisasjonsnivå og samfunnsnivå.

Unge er skeptiske

Individualisering, privatisering og polarisering er andre trender. Andre forskningsprosjekt viser at et stort flertall forbinder religion med ekstremisme og konflikt heller enn fred. Unge har liten forståelse for det å være religiøs, og er ifølge en Kifo-rapport fra 2017 skeptiske til at religion kommer til uttrykk i det offentlige rom.

Siden mediene har blitt en stadig viktigere informasjonskilde om religion, også i religionsopplæringen i skolen, er det viktig å være klar over at mediepresentasjonene har sin egen form og logikk. De konstrueres i tråd med medienes rammer og sjangerkrav, som ofte er polariserende og individualiserende. Medieforsker Knut Lundby har vist hvordan medienes presentasjoner av religion ofte løsriver eksisterende religiøse symboler og praksiser fra sin tradisjonelle kontekst og presenterer disse på medienes premisser. Slik kan medierepresentasjonene, direkte og indirekte, prege både de religiøse miljøene og samfunnets oppfatning av religion.

For tiden er jeg involvert i et forskningsprosjekt om hvordan NRK dekker religion og livssyn i nyheter for barn. Det viser samme tendens som det generelle nyhetsbildet. Nyhetene bidrar langt på vei til å formidle et sekulært livssyn, usynliggjøre religion og å fokusere på konflikt og eksotiske sider av religion.

Stort ansvar

Slik kan mediene bidra til fremmedgjøring av religion og mennesker med en religiøs tro, og gjøre toleransen for annerledes tenkende lavere. Medienes sekulære perspektiv gjør det lettere å forstå at kommunestyret i Klepp kan gjøre det vedtaket de har gjort. Det betyr ikke at vedtaket var riktig og til felleskapets beste. Ifølge Vær varsom-plakaten har pressen et stort ansvar for å legge til rette for at ulike syn kommer til uttrykk. Vi er alle tjent med et samfunn som tåler det.

