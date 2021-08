Erna skyver maskinholderne foran seg

POLITIKK: Repeterende statlig beskatning av maskiner må stoppes.

Debattinnlegg

Torbjørn Husebø Stavanger

I sin tale til Høyres sentralstyre den 13. juni uttalte statsminister Erna Solberg tilfredshet med å ha senket skattene, især selskapsskatten og hun fortsatte: «Vi fjerner maskinskatten og skatten på arbeidende kapital er lavere enn da vi tok over.» Hun har siden benyttet enhver anledning til å peke hva lettelsene betyr for bedrifter og etablereringer i bygd og by.

Det er ikke slik at formuesbeskatning svekker virksomhetenes finansieringsevne.

Til valgmedarbeidere

Repeterende statlig beskatning av maskiner må avskjæres. Det er akseptert i politisk retorikk at man kan tillate seg omtrentligheter og upresis gjengivelse av faktum, men det går likevel en grense. Statsministeren tale var til en begrenset krets, men var ment å ha en videre slagvidde - til valgmedarbeidere.

For det første, maskiner og utstyr er et av de største nedslagsfelt for leasing og utleie. Hva det koster brukeren er en ren driftsutgift i hans regnskaper. Dersom det likevel skulle være slik at entreprenøren kjøper maskin for egen regning, vil denne bli aktivert for avskrivning mot inntekter han har. Jo tidligere eieren kan avskrive som følge av slit og elde, desto bedre kommer investeringens lønnsomhet ut.

At gjenstanden avskrives innebærer fall i verdi i regnskapet. Er denne avskrevet til null– finnes ikke bokført egenkapital som kan henføres til denne. Ernas konstatering av gjentatt statlig beskatning har dermed intet for seg.

Det Erna sikter til er formueskatten som hun hevder svekker evnen til nyetablering og ekspansjon av virksomheter. Imidlertid er det slik at forskning på området ikke støtter en slik sammenheng. Det er ikke slik at formuesbeskatning svekker virksomhetenes finansieringsevne. I en særs avgrenset sammenheng kan dette likevel by på vansker – der hvor vekstselskap får inn nyere eiere og prisingen av selskapet beror på forventninger om lønnsomhet.

Lite treffende

De Erna snakker for er eiere av holdingselskaper, som får økt formuesskatt som følge av verdiøkning av investeringene enten i egne selskaper eller markedsplasseringer. Den økonomiske realitet som Erna stadig poengterer, er at bedrifter har hatt god lønnsomhet over tid. Overskuddene er enkle å spore.

Tyngdepunktet finnes i sentrale deler av landet med særlig opphopning på få postnummer i de største byene. At det i selskapenes balanse finnes maskiner er utvilsomt, men mest av andre aktivaposter. Dette omtales som «arbeidende kapital» og rabatten er økende. Utrykket «arbeidende kapital» er særs lite treffende. All kapital som ikke er i kontanter, er anbrakt mer eller mindre produktivt. Etter dette er det mitt syn at Erna skyver maskinholderne foran seg for å imøtekomme kravene fra annet og mer velorganisert hold.