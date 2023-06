Mobilbruk med vett og forstand må være helt greit i skolen

DEBATT Flere og flere tar til orde for et mobilforbud i skolen. Nå må staten gripe inn. Både foreldre, lærere og elever trenger visst hjelp.

Da jeg var ung fikk vi ikke løpe rundt med jojoer og tamagotchier i timene. Elevenes mobilbruk må også begrenses, men et forbud har ikke noe for seg, mener innsenderen.

Margret Hagerup Stortingsrepresentant (H)

En skal høre mye før ørene faller av. Jeg har enda til gode å få firkantede øyne, selv om det var en trussel som hang over meg gjennom hele barndommen. Men skjermen har endret seg betydelig siden den gang. I dag bruker vi skjerm når vi ser TV og streamer. Det brukes til å skrive på, lese fra, tegne på. Bruksområdene er mange. På skolen brukes digitale hjelpemidler på et utall måter. Det kan både gi bedre og dypere læring for elevene, men også være en distraksjon om det ikke brukes bevisst i undervisningen. Og vi foreldre frustreres av vår manglende evne til å regulere dette digitale marerittet.

På tross av at jeg poster bilder av meg selv og det jeg holder på med daglig vet ikke en brøkdel av den norske befolkning hvem politikeren Margret Hagerup er.

Gamingen er et helt eget kapittel. For noen år siden tok jeg meg selv i å være den sure moren som kun snakket med ungene om spilling, nettbruk og telefon hver gang jeg skulle kjefte. «Kom dere ut for å få frisk luft», «Hvorfor går du ikke på fotballbanen? Etter at jeg begynte å omfavne denne fritidsaktiviteten endret samtalene i hjemmet seg. Guttene ville fortelle meg mer. De spilte mindre. De varierte aktivitetene mer.

Jeg er ingen god rollemodell

Det var ikke lenger en ovenfra- og nedholdning fra en godt voksen mor som hadde glemt ungdomstiden. Siden den gang har jeg blitt stadig mer bevisst på temaet som favner alt fra skjermbruk og gaming, til mobiltelefon og nettbrett. Og ikke minst hvor mangfoldig dette er.

Det gjør at jeg må erkjenne at egen mobilbruk ikke er en rollemodell verdig. For er det ikke på Facebook har det jo ikke skjedd. Som politiker blir sosiale medier et viktig verktøy. På tross av at jeg poster bilder av meg selv og det jeg holder på med daglig vet ikke en brøkdel av den norske befolkning hvem politikeren Margret Hagerup er.

I rollen som politiker og mor skal jeg balansere mange hensyn. Det skjer noen ganger at jeg tenker på hvor bra det hadde vært om vi politikere bare hadde bestemt litt mer. Forbudt litt mer. Begrenset litt mer. Samtidig er det viktig å tenke lenger frem.

For hvorfor skal vi forby telefonen på norske skoler? Samtidig med at digital dømmekraft er kommet inn som et viktig tema i de nye læreplanene og vi diskuterer kunstig intelligens, og lurer på om det vil endre den verden vi kjenner i dag, utvikler telefonene seg mer og mer som små datamaskiner.

På skolen mener jeg at vi må stole på lærerne og de som er pedagoger. Bevisst bruk av både skjerm, mobil, lærebøker og det som er av alternativet gir flere muligheter for læring. Det gir lærerne flere verktøy i deres viktige samfunnsoppdrag, og det kan gi læring som oppleves mer motiverende for elevene.

Spill på lag med skolen

Det minste vi foreldre kan gjøre er å spille på lag med skolen og lærerne. Det gjør vi ved å snakke med ungene våre om det som er god og bevisst bruk av alt det digitaliseringen tilbyr oss. Det burde være like naturlig å spørre ungene om de har gjort noe på sosiale medier i løpet av dagen som de angrer på, som å spørre hvordan dagen har vært. For en del av digitaliseringens skyggesider er at det finnes stygge mobbesaker som får en stor spredning i sosiale medier. Det må ungene lære konsekvensene av. Det gjør vi ikke med forbud.

Da jeg var ung i nitten pil og bue fikk vi ikke løpe rundt med jojoer og tamagotchier i timene. På samme måte må det forventes at dagens elever ikke løper rundt med mobiltelefonene, dersom det ikke hører hjemme i undervisningen. Men akkurat det bør være opp til den enkelte skole og lærerne å avgjøre. Det skulle tatt seg ut om vi politikere skulle begynne med overformynderi der, og enda mindre foreldrene.

Vi må heller bidra med kloke samtaler om dette rundt kjøkkenbordet. Om vi klarer å legge bort telefonen og se ungene i øynene. Det er en øvelse for alle aldersgrupper.

