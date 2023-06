Hva er bærekraftig utvikling for Vassøy?

DEBATT: Aftenbladet hadde 9. juni en leder, som «gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser», om Vassøy. Den er svært mangelfull og tendensiøs.

Folk på Vassøy er ikke fornøyd med ferje, selv om den er gratis. Nå vil de ha bro – som politisk vedtatt flere ganger.

Jarle Stormark Vassøy

På Vassøy kan vi bekrefte at politikerne ofte ikke tar på alvor og forstår hvordan det er å bo på ei øy uten fastlandsforbindelse, hvor vi stadig må kjempe for å beholde ruteanløpene morgen, dag og kveld. Fra nyttår skjer en rasering av rutetilbudet for alle byøyene, 12 ruter hver uke fjernes! Til og med skoleruten fra de andre øyene som transporterer barna til skole og barnehage på Vassøy, er planlagt tatt bort. Hver kveld skal båten fra sentrum kl. 22.30 bruke en hel time, i stedet for 12 minutter. Den skal først til landfaste Hommersåk!

Mange demokratiske flertallsvedtak

Det stemmer ikke at politikerne alltid bare har vært «lunkne til å bygge bru til Vassøy», som det står i lederen. Hvorfor ser ikke avisen den politiske prosessen i over 40 år? En viser kun til et vedtak i fylket i 2021, som ga «grønt lys for «Vassfast».

Politiske flertall i Stavanger har gjort mange demokratiske vedtak om bro. Det avgjørende flertallsvedtaket kom i bystyret i 2005 og lød slik: «1) Utredningsplikten vurderes som oppfylt. 2) Bystyret mener at den mest fremtidsrettede transportløsningen for Vassøy er en fastlandsforbindelse. 3) Stavanger kommune anbefaler en bruløsning i samsvar med alternativ 2 D forbedret som legges til grunn for videre planlegging. 4) Brua skal bygges på en måte som fører til minst mulig miljøbelastning. 5) Det forutsettes at bro til Vassøy blir bygget etter at Ryfast er etablert».

Fylkestinget bekreftet vedtaket i 2006. Siden er det bekreftet i bystyret i 2015 og 2018, med oppfølgende vedtak av fylket.

Etter vedtaket i 2005 skulle kommunen ha satt i gang reguleringsarbeidet umiddelbart, «uten ugrunnet opphold» (jf. Kommuneloven, paragraf 13-1). Utrolig nok skjedde det først etter 7–8 år! Hvorfor så tregt? Vi undrer. Arbeidet ble satt i gang igjen i 2012, men stoppet plutselig i 2013. Vi fikk aldri vite hvorfor eller av hvem når vi spurte. Vi arbeidet for nye runder i 2015 og 2018. Ny regulering ble etterspurt.

Etter sju år vedtok bystyret endelig i 2020: «Kommunestyret prioriterer reguleringsarbeidet med Vassøy bro.» Fylket fulgte i 2021 opp med vedtaket som lederen viser til, der de anmoder Stavanger om å påta seg reguleringsarbeidet.

Unødvendig og uforståelig om trasévalg

Reguleringsarbeidet har nå kommet i gang, nesten 18 år etter vedtaket i 2005. Anbud ble utlyst, og et lite italiensk firma fikk tilslag. Men nå har en prosjektgruppe overraskende vedtatt at en skal utrede nye alternative traseer, selv om valg ble gjort i 2005.

På Vassøy og Roaldsøy forstår vi ikke hvorfor. Beboerne på Roaldsøy reagerer kraftig på et alternativ de opplever svært ødeleggende. De unner Vassøy bro, og henviser til stedet på Bjørnøy hvor broen var bestemt å komme i land, og som er ferdig regulert. Den traseen vil ikke ødelegge Roaldsøy. Bjørnøybroen ble dimensjonert for biltrafikken fra Vassøy og ligger like ved. Alt ligger til rette for det som ble valgt i 2005 etter en grundig konsekvensutredning av Statens vegvesen.

Bro og bærekraftig utvikling

Befolkningen på Vassøy er opptatt av hvordan vi skal få en bærekraftig utvikling for øysamfunnet kommunikasjonsmessig, økonomisk og klima- og miljømessig.

Flertallet på Vassøy mener at kun bro gir fullverdig kommunikasjon døgnet og året rundt. Da vil vi også få tilknytning til nærmiljøet vestover. Vi kan alle ta del i tilbudene på Hundvåg og området rundt. En kan gå, sykle eller ta en kort biltur. Folk i Stavanger og andre steder vil lett få del i naturområdene på Langøy og Vassøy uten båt. Tidligere forslag om tunnel vil ikke være en god løsning for dem uten bil. Med bro kan de som arbeider skift, og ungdom i aktiviteter på bysiden, slippe å bekymre seg for når de skal komme seg hjem.

I sin analyse nevner Aftenbladet muligheten for 320 nye boliger. Det stemmer, men lederen nevner ikke at disse, uavhengig av bro, vil bli bygd. Det gode er at vi har fått en reguleringsplan som tar vare på grøntområder og begrenser boligbyggingen.

Fakta, klima- og miljø, økonomi

Avisen burde være interessert i fakta om bro. Eksperter sier at en elektrisk ferje vil være tre ganger så CO₂-forurensende pr. år som en broløsning. En elektrisk ferje vil forbruke sju ganger så mye kWh pr. dag som en broløsning med trafikk. Elektrisk ferje vil koste samfunnet (Fylket) 45–70 millioner pr. år, mens en bro vil koste om lag 1 million pr. år. Framtidig elektrisk ferje vil innebære at fylket må subsidiere hver enkelt beboer på Vassøy med bortimot kr 100.000 pr. år i alle år framover. Er det en bærekraftig økonomisk forvaltning av samfunnets penger?

Det positive er at reguleringsarbeidet endelig er i gang, og en får vurdert alle konsekvenser ved bro- eller ferjeløsning. Dette bør politikerne i Ap og Høyre ta inn over seg, og ikke binde seg opp til et programfestet punkt om å si nei til bro før en har vurdert alle fakta som de selv demokratisk har stemt for skal utredes. Vi håper fornuften seirer.

Trasévalget fra 2005 tilsier et moderat naturinngrep. Broen vil i all hovedsak gå over sjø. Det estetiske er avhengig av øynene som ser.

Aftenblad-leder sier at «Vassfast-prosjektet har vært en kasteball i lokal- og fylkespolitikken helt siden 1960-tallet». Det er imidlertid ikke rett at det «gang på gang har […] strandet». De demokratiske flertallsvedtakene har ikke gått ut på dato, og reguleringsarbeidet er endelig i gang.

Fakta om hva som er mest bærekraftig for kommunikasjon, økonomi, og klima og miljø bør være utslagsgivende, og en må vektlegge hva som er tjenlig for befolkningen som bor her. Sist, men ikke minst, er det viktig for politisk troverdighet at en holder seg til demokratiske vedtak som er fattet.