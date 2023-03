Kostnadene i havvind vil falle raskt

DEBATT: På papiret kan havvind se ut som samfunnsøkonomisk galskap. Men klimakrisen endrer dette regnskapet og gjør at vi ikke har noe valg. Lakseoppdrett var heller ingen gullgruve i starten, mye tyder på at også havvind vil bli lønnsomt på sikt.

På papiret fremstår havvind som samfunnsøkonomisk galskap. Det grønne skiftet er annerledes, det er ikke som andre skifter. Klimakrisen endrer hele regnskapet.

Sigbjørn L. Tveterås Professor, Universitetet i Stavanger

Kjell Skartveit og Hans Borge frykter at et vindkrafteventyr til havs vil bli en aldri så liten samfunnsøkonomisk katastrofe. De bekymrer seg for grønn omstillings-logikken der man flytter ressurser fra en særs lønnsom oljenæring til en tilsynelatende liten lønnsom eller direkte ulønnsom havvindnæring.

På papiret fremstår det som samfunnsøkonomisk galskap. Det grønne skiftet er annerledes, det er ikke som andre skifter. Vanligvis er det økonomiske nedgangstider som fremtvinger omstilling og skifte. Nedgangskonjunkturer ‘frigir’ ressurser i økonomien til satsning på annen virksomhet. TV-serien Lykkeland eksemplifiserer dette når næringslivet i Stavanger snur seg fra hermetikk til olje. Silda er borte og omstilling er en leve-eller-dø-beslutning for bedriftene.

Slik er ikke utgangspunktet for det grønne skiftet. Oljenæringen går så det hviner. Det er i utgangspunktet ikke ledige ressurser til nye industrielle satsinger. Det fremstår rett og slett naturstridig å ta ressurser fra oljen for å starte en ny havvindsatsing. Klimakrisen er nå ikke som andre kriser. Tar vi klimakrisen på alvor og tror på menneskeskapte klimaendringer og -ødeleggelser, endrer det samfunnsøkonomiske regnestykket seg.

Skartveit og Borge er imidlertid ikke begeistret for nullutslippsmål, så la meg forsøke på en økonomisk argumentasjon for havvind basert på deres egne premisser, altså uten en global klimakrise.

Lakseoppdrett var heller ikke lønnsomt

Nye eller umodne teknologier slik som havvind er sjelden særlig lønnsomme i pionervirksomheten. Lakseoppdrett var for eksempel heller ingen gullgruve på sytti- eller tidlig åttitall. Kostnadene for å produsere laks var høye. Lakseprisen var heldigvis høy slik at pionerene ble motivert til å fortsette. Så økte investeringstakten. Flere oppdrettsanlegg ble bygget og næringen tiltrakk seg leverandører og innovasjoner i alle ledd. Takket være læring og en rekke innovasjoner fra midten av 80-tallet til begynnelsen av 2000-tallet, sank produksjonskostnaden til under en tredjedel.

Wrights lov og utvikling av energikostnader Historien om teknologi- og kostnadsutvikling i lakseoppdrett er ikke unik. Wrights lov predikerer en slik bane for kostnader i industrier. Theodor Wright var en flyingeniør og observerte at hver gang flyproduksjonen doblet seg, falt kostnadene med om lag 20 prosent. Siden nye teknologier og industrieventyr starter med små volumer blir det relativt mange produksjonsdoblinger i starten, men så avtar veksttakten. De store kostnadsreduksjonene finner derfor ifølge Wrights lov sted mens en teknologi fortsatt er ung. I en ny studie har Rupert Way og kompanjonger bygget på Wrights lov for å predikere hva som er sannsynlige kostnadsbaner for ulike energikilder som olje, gass, sol, vind, atomkraft og flere.

De har undersøkt historiske kostnadsbaner til femti ulike teknologier som et empirisk grunnlag for å gjøre prediksjoner. Dette datagrunnlaget har de bygget på for å kunne forutsi kostnadsutvikling i de ulike energiteknologiene. Konklusjonen fra deres studie er at en rask global omstilling til rene energikilder som sol og vind vil spare verden for mange billioner kroner.

Havvind er på gang

Resultatet skyldes som følge av Wrights lov at ‘ny’ energi fra sol, land- og havvind, batteri med mer, vil bli billigere enn ‘gammel’ energi fra olje og atomkraft. De gamle energikildene har allerede tatt ut det meste av kostnadsgevinster, i motsetning til de nye. Potensielle klima- og miljøgevinster er ikke tatt med i kostnadsbesparelsene i studien.

Verden er ikke statisk og teknologier er under konstant utvikling, særlig nye. En student på industriell økonomi som skriver masteroppgave relatert til havvind har allerede notert seg endringer i teknologiske løsninger i løpet av den korte tiden han har arbeidet med oppgaven sin. Olje er en vinner i dag, men det ligger i kortene at fremtiden til karbonbasert energi er høyst usikker. Vi bør utvikle flere næringsben å stå på. Det gjør vi best ved å velge med omhu der vi kan ta ledertrøyer. Norge og Rogaland har et godt utgangspunkt for å kunne lykkes med et industrieventyr innen havvind. Vi har havområdene og en langstrakt kyst, industriell kompetanse for energi og store marine prosjekter. Jeg heier på havvindnæringen og for store og positive lærings- og skalaeffekter av fremtidig vekst.