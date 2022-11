Me forventar at moderpartiet vårt let Stortinget ta stilling til kommunegrensene i Forsand

DEBATT: Prestisje kan føra til at innbyggjarane i Forsand, i framtida må køyra ein lang omveg gjennom to nabokommunar – for å koma til eige rådhus.

KrF-leiar Olaug Bollestad har fremja grensejusterings-forslag for Stortinget slik at Forsand-delen av Nye Sandnes blir ein del av Strand kommune. Men forslaget kan bli stoppa av Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Geir Tomasgard Leiar, Strand Ap

Det kviler eit stort ansvar på leiar i Kommunal- og forvaltningskomiteen Lene Vågslid frå Arbeiderpartiet, og hennar partikollegaer når dei no skal ta stilling til om Stortinget skal få lov til å behandle forslaget om Forsand og kommunegrenser frå stortingsrepresentant og KrF-leiar Olaug Bollestad. Spørsmålet er om dei let seg skremme av ordførar Wirak si opplisting av argument for at behalde grensene som dei er – og alt som vert krevjande ved å endre dei. Eller, – om komiteen tenkjer at det endeleg er på tide å la Stortinget som vårt øvste politiske vedtaksorgan, ta stilling Forsand og kommunegrenser i sin fulle breidde, erkjenne at partiet har hatt ein svak intern prosess i denne saka, og følgeleg også tek omsyn til synspunkt frå Arbeiderpartiet sine lokallag i Ryfylke.

Eit varig splitta Ryfylke

Om Kommunal- og forvaltningskomiteen stoppar Stortinget i å behandle representantforslaget frå representanten Bollestad, tek dei samstundes ansvaret for eit varig splitta Ryfylke mot eit fleirtal av folkeviljen i Forsand. Kommunekonstellasjonen Sandnes-Forsand er tufta på løfte om ei ferjeløysing mellom Oanes og Lauvik, ei løysing som i beste fall kan beskrivast som haltande. Fylkesdirektøren anbefaler no fylkespolitikarane i Rogaland om å trekkje tilbake Boreal sitt ferjeløyve grunna stort avvik mellom det som er avtalt i kontrakten og det faktiske ferjetilbodet som er levert. Om ferjeløysinga fell, må forsandbuen køyre gjennom to andre kommunar før dei kjem til sitt eige kommunesenter.

Dersom partileiinga i Arbeiderpartiet finn på å «pusse på strategiane sine», bør dei tenkje nøye gjennom kor mange «skrellar» det er råd å gje Senterpartiet, før dei vert så desimert at dei slukøyra ser seg nøydde til å tusle ut av regjering. Vi treng ei regjering som består av eit sterkt Ap og eit sterkt Sp, som leverer politiske prosessar og vedtak det er råd for vanlege folk å forstå. Der er me ikkje i dag.

Vis demokratisk sinnelag!

For eit Arbeiderparti som vedkjenner seg sosialdemokratiske verdiar vil det etter vårt syn vere rett å ta på seg den «demokratiske kåpa» og la Stortinget ta stilling til representantforslaget, med ei kritisk behandling av denne kommunegrensesaka i sin fulle bredde. Då vil ein også endeleg få ro i denne saka, slik dei fleste involverte også ønsker.

Etter avgjersla frå kommunalministeren den 22. Juni i år kor Forsand vart behalde som del av Sandnes kommune, fann Strand Arbeiderparti det naudsynt å gå kraftig ut i Stavanger Aftenblad og påpeika at regjeringa si handtering av kommunegrensesaker var prega av usamanhengande grunngjeving, og me etterlyste ei intern opprydding. I kjølvatnet av dette sende me eit brev med ytterlegare kritiske spørsmål til vår eigen partiorganisasjon.

Me var mellom anna interesserte i å få svar på ordbruken frå sentralt regjeringshald i kommunegrensesakene på Sørlandet, kor ministrane Vedum, Gjelsvik og statsminister Støre uttalte seg om kor viktig lokaldemokratiet var, med setningar som «fleirtal er fleirtal», og statsminister Støre følgde opp med « … sånn er demokratiet. Viss det er folkeavstemming og det blir fleirtal, så må det gjelde». Med innbyggjarundersøkinga gjennomført sist vinter i Forsand, kor eit fleirtal ønska å endre kommunegrensa, vitnar kommunalministeren sitt motsette vedtak om dårleg overblikk i regjeringa og regjeringa bør tenkje gjennom kor høgt dei skal løfte den lokaldemokratiske fana.

Dårlege på intern usemje

Strand Arbeiderparti sine spørsmål retta seg i hovudsak mot partiet si handtering og ønskje om partiinterne prosessar kor partar vert involvert og interessemotsetningar mellom lokalparti vert belyst. Strand Arbeiderparti har i liten grad fått svar på spørsmåla som me stilte, ut over svaret frå fylkespartiet som seier at vi «ikkje har spesielt gode rutinar på å handtere politisk usemje som går på tvers av lokalpartia». Det er heilt rett! Sandnes kommune med sin Ap-ordførar i spissen har i stor grad vunne fram hjå partileiinga med den argumentrekkja dei har bygd i denne saka.

Men med lesarinnlegga dei siste vekene i favør av at Forsand bør vere ein del av Ryfylke, ser vi at det finst mange fleire og gode argument enn det som vert framstilt frå Sandnes kommune. Vårt ønskje med å etterlyse betre interne prosessar kjem at av gode politiske val startar med å få fram fakta og nyansar i ei sak før ein konkluderer, og ikkje omvendt – som ein kan få inntrykk av når det gjeld partiet si handtering av denne saka.