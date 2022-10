Tøffe klimamål gir resultater og demokrati er bedre enn pisk

DEBATT: Akademias bidrag til å løse verdens klimautfordringer er avgjørende. Leserinnlegget fra Harald N. Røstvik, Torkel Manne og Ben J. Dziczkaniece, fra UiS, skuffet i så måte.

Vi trenger UiS på laget. Et UiS som bruker kreftene på fremtiden i større grad enn fortiden.

Rune Askeland (MDG) Leder Utvalg for miljø og utbygging Stavanger Medlem Strategisk panel NetZeroCities

Jeg savnet de gode innspillene til veien videre. Med litt velvilje kan en lese innlegget som et rop om bedre og mer effektive tiltak både lokalt og nasjonalt. Men hvilke tiltak mener herrene bør prioriteres? Jeg finner kun ett eneste forslag og det er «pisk».

Ja, det blir vanskelig å nå målet som Stavanger satte seg for noen år siden. Om leserinnlegget var et forsøk på å si at vi burde hatt et lavere ambisjonsnivå, så er jeg grunnleggende uenig. Vi skal fortsatt ha et svært høyt ambisjonsnivå.

Skal klimamål være tuftet på dagens antatte realisme for å redusere klimautslipp, eller skal målet gjenspeile den situasjonen som verden står i? Dit må for å unngå store negative konsekvenser. Svikter vi å oppnå klimamålene lokalt, nasjonalt og globalt, vil konsekvensene bli enorme. Vi kunne ha satt oss som mål å redusere utslippene med 45 prosent. Vi kunne ha spist bløtkake for å feire at vi klarte det, men det blir omtrent som å feire en scoring i en kamp som vi taper 1–5.

Stavanger søkte om å bli del av prosjektet klimanøytrale byer i EU, og fikk gjennomslag. Vi ble prioritert som en av 112 byer i Europa som skal bli karbonnøytrale innen 2030. Dette prosjektet danner grunnlag for den mest sektorovergripende klimapolitikken noensinne. Vi skal involvere næringslivet, innbyggerne, akademia, det offentlige og gjennom EU sitt prosjekt få bedre styringsverktøy, og ikke minst et høyere tempo på utslippsreduksjonene.

Da dette ble kjent, kom denne hyggelige meldingen fra UiS (UiS Research Network for Smart Sustainable Cities):“Stavanger is among 112 cities in Europe to go climate neutral by 2030. We are ready to support this goal with all we've got.»

Vi trenger UiS på laget. Et UiS som bruker kreftene på fremtiden i større grad enn fortiden. I det nevnte leserinnlegget tillegger en politikerne i Stavanger mye og mangt som en neppe har belegg for. Å påstå at en driver med auksjoner i et Bystyremøte er spesielt og direkte usant. Jeg var til stede og kan bekrefte at klimamålet var jobbet med i flere måneder og var ikke ukjent for innbyggerne da bystyremøte ble satt.

Pisk er en overforenkling

Å påstå at det kun er «pisk» som virker i klimakampen, er en overforenkling. Vi skal leve gode liv også i et samfunn med lave utslipp. Jeg kan være enig at en må øke tempoet og måten vi jobber på for å kutte mer, men overdreven pisking fører neppe til den sosiale aksepten som er avgjørende i klimakampen. Samtidig tror jeg at flere og flere ser at å utsette tiltak vil føre til at det vil komme flere tiltak som oppfattes som svært tøffe i fremtiden. Demokratiet er det viktigste verktøyet vi har i klimakampen. MDG vil ha innbyggerne i Stavanger med på en tett involvering i klimakampen videre.

I innlegget sauser en sammen områder som er et kommunalt ansvar sammen med området der fylkeskommunen har hovedansvar, som for eksempel bussveien. Har forfatterne empirisk evidens på at innbyggerne i Stavanger mener det er mindre viktig å jobbe for en grønnere by i dag, på grunn av at vi tidligere ikke har nådd våre mål, slik en antyder i starten av innlegget?

Vi opplever det motsatte. Folk er opptatt av en kommune som både sikrer seg mot ekstremvær, som reduserer utslipp fra transport og som legger til rette for at flere kan gå og sykle. MDG og våre kollegaer i kommunestyret ser fremover, og det er i dag en relativ bred enighet om hvor vi skal. Det motiverer til ekstra innsats. At det er rundt 20 godt voksne menn som bruker hverdagene til å stritte imot i kommentarfeltet til Aftenbladet, betyr ingenting. FN er tydelig på at nå må innsatsen økes. Det er noe vi tar på alvor i Stavanger. Hvis ikke vi med vår kompetanse og ressurser kan lede an, hvem kan gjøre det da?