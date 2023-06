Lurer du på hvorfor vi trenger Pride?

DEBATT: Kjønnsdelte toaletter har skapt ubehag for meg mer enn en gang. Nå sist på Sola lufthavn. Som ciskvinne tok jeg sikte på dametoalettet, da en fyr ropte: «Hei! Du! Det der e ’dametoalettet!»

Kjønnsnøytrale toaletter vil bidra til å anerkjenne det mangfoldet vi nå feirer under Pride. Ubehaget ved kjønnsdelte toaletter rammer både ikke-binære, trans- og cispersoner.

Cecilie Larsen Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er juni, og det fylles opp med innlegg i sosiale medier, aviser og kommentarfelt rundt omkring i det ganske land som setter spørsmål ved hvorfor vi trenger Pride. Hvis det også er et spørsmål som har streifet deg som leser dette, så er det på sin plass å minne deg om hvilken privilegert posisjon du antagelig er i som gjør at dette gir mening.

Det som ikke er en like privilegert posisjon å være i, er å bli ropt etter på vei inn til dametoalettet på Sola lufthavn i Stavanger en søndagskveld i juni. Jeg tror han sikkert mente det i beste mening, mannen som skrek etter meg; en ung kvinne på vei hjem til Stavanger etter en nydelig helg i Oslo med politiske møter, vindrikking på terrassen med gode venner, strandliv og lek med mine venners barn.

Jeg har for eksempel merket at folk har snudd i døra fordi de tror de har gått feil. Noen snur seg rundt for å dobbeltsjekke at piktogrammet på døra virkelig var den figuren med skjørtet på.

Alle kvinner går ikke i skjørt

«Hei! Du! Det der e’ dametoalettet!» Jeg snudde meg ikke. Jeg latet som at jeg ikke hørte ham. Fortsatte å gå med bestemte steg mot dametoalettet, toalettet som altså er skiltet med et piktogram av en figur med skjørt som liksom skal vise for verdenen at dette er en kvinne. For alle kvinner går jo med skjørt, skjønner du.

«HEI! STOPP! Det e’ dametoalettet......»

Jeg var kommet frem til inngangen til dametoalettet, og gikk fortsatt med bestemte skritt inn mot avlukket hvor en rekke med dører sto åpne, klare til å ta imot meg. Dører som en tilfeldig mann på flyplassen prøvde å stoppe meg fra å gå inn gjennom, fordi han trodde jeg var en mann.

Det siste jeg hørte fra ham før jeg slo døren igjen bak meg med tårer i øynene var: «Ja vel, du får gå inn til de damene då!»

Ja, det var jo liksom intensjonen min. Jeg er en ciskvinne, altså at ble jeg tildelt det kvinnelige kjønn da jeg ble født og jeg identifiserer meg også som kvinne. Jeg har alltid funnet det naturlig å velge det toalettet som har skjørtefiguren på døra, selv om jeg sjelden føler meg vel i skjørt eller kjoler. Men jeg er like fullt en kvinne. Og akkurat like mye kvinne som det transkvinner er.

Og vi, både cis- og transkvinner, har akkurat like stor rett til å velge det toalettet vi føler oss mest hjemme i – nemlig kvinnetoalettene.

Hadde toaletthendelsen på Sola vært en enkeltstående hendelse, er det ikke sikkert jeg hadde brydd meg så mye om det. Men når jeg har fortalt venner og familie om hendelsen, blir de nærmest sjokkerte og lurer på om dette var første gang noe slikt har skjedd med meg. Dessverre, så er ikke dette første gangen jeg har opplevd ubehag med kjønnsdelte toaletter.

Skal du på dametoalettet? Ja ...

For en tid tilbake skjedde det samme på et utested i Oslo, hvor en person kom opp til meg da jeg sto i toalettkøen og skrek meg rett opp i ansiktet at «Dette er køen til dametoalettet!» hvorpå det eneste jeg klarte å stotre frem på mitt mildt berusede vis var « ... eh, ja?»

Men ubehag ved å bruke kjønnsdelte toaletter trenger ikke å være verbalt heller. Jeg har for eksempel merket at folk har snudd i døra fordi de tror de har gått feil. Noen snur seg rundt for å dobbeltsjekke at piktogrammet på døra virkelig var den figuren med skjørtet på.

Den måten vi har valgt å organisere våre offentlige toaletter på bærer preg av at samfunnet på mange vis fortsatt har visse forventninger til hva kvinnelighet innebærer og den definisjonsmakten av hva en kvinne er eller skal være bidrar til å diskriminere ikke bare transkvinner, men også ciskvinner som bryter med kjønnsnormene.

«Ingen er fri før alle er fri» er et viktig budskap i seg selv. Det innebærer også at vi som samfunn bør revurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å dele inn offentlige toaletter etter binære kjønnsskiller. Kjønnsdelte toaletter bidrar til ubehag for ikke-binære, trans- og cispersoner.

Mer effektiv bruk av areal

Samtidig er også kjønnsdelte toaletter en dårlig utnyttelse av arealer som heller kunne vært felles, uavhengig av kjønnsidentitet. Ikke bare vil kjønnsnøytrale toaletter være med på å redusere ubehag ved bruk av offentlige toaletter, men det kan også bidra til mer effektiv utnyttelse av toalettkapasiteten i et bygg og man kan få redusert toalettkøen.

For meg handler kjønnsdelte toaletter om noe mer enn bare offentlige toaletter. Det handler i hvilken grad samfunnet legger til rette for og aksepterer et mangfold av mennesker. Som ciskvinne er jeg mer enn gjerne villig til å bidra til tryggere offentlige rom for både ikke-binære, trans- og cispersoner, da dette også er en anerkjennelse av det mangfoldet som finnes. Det er nettopp dette mangfoldet vi feirer nå under Pride.