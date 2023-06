Utrydningstruet: Bedrifter som blåser i bære­krafts­rapportering

DEBATT: Ikke i morgen eller til neste år, men på sikt. Snart side­stilles nemlig rapportering av bedrifters bære­krafts­arbeid med finansiell rapportering.

«Bedrifter som ligger i forkant av det grønne skiftet og lykkes med bærekraftsrapportering, vil oppnå konkurransefortrinn blant kunder og leverandører som begynner å stille krav», skriver Camilla Wickstrøm.

Camilla Wickstrøm Bærekraftsansvarlig, konsulentfirmaet TheVIT

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jada, de store selskapene har vært på ballen en stund allerede. De har allerede på plass velfungerende bærekraftsavdelinger og har bærekraftsansvarlige i ledergruppen. Disse er godt rustet for det som nå kommer. Det er små og mellomstore bedrifter som må få hodet opp av sanden og slutte å tenke at «dette gjelder jo ikke meg». Men hvorfor nå?

Svaret består av fire bokstaver. CSRD. Det er kort for Corporate Sustainability Reporting Directive. I Norge har vi så vidt begynt å bruke begrepet EUs bærekraftsdirektiv om CSRD.

Den gode nyheten er at det er verken skummelt eller farlig.

Direktivet innebærer at det innføres rapporteringskrav til hvordan bedrifter jobber med bærekraft. Selv om Norge fremdeles ikke offisielt har forpliktet seg til CSRD, ser det ut til at det bare er et tidsspørsmål før direktivet blir en del av norsk lov.

Regelverket innføres trinnvis. Allerede for regnskapsåret 2024 får store foretak av allmenn interesse, som for eksempel banker, finansbransjen og forsikringsselskap, rapporteringsplikt. Deretter følger øvrige store selskaper etter i 2025 og til slutt små og mellomstore børsnoterte foretak i 2026.

Når selskapene som treffes av kravene må gjennomgå hele verdikjeden sin, både oppstrøms og nedstrøms, vil dette berøre svært mange bedrifter. Derfor har dette stor påvirkning på hele det norske næringslivet.

Den gode nyheten er at det er verken skummelt eller farlig. Tvert imot kan solid forankring og godt bærekraftsarbeid gi store forretningsmuligheter. Bedrifter som ligger i forkant av det grønne skiftet og lykkes med bærekraftsrapportering, vil oppnå konkurransefortrinn blant kunder og leverandører som begynner å stille krav. De vil redusere risikoen for feilinvesteringer fordi bedrifter blir mer gjennomsiktige. De bygger et bedre omdømme for seg selv, og øker kundetilfredsheten.

Når rapporteringen blir bedre, vil dette også kunne gi vanlige folk bedre mulighet til å holde selskaper ansvarlige for deres påvirkning på miljø, mennesker og samfunn.

Dessverre ser de færreste bedriftsledere på bærekraftsarbeid på denne måten. Flesteparten tror at bærekraft handler om hvorvidt medarbeidere kildesorterer eller sykler til jobb.

Faktum er derimot at bærekraft handler om langt mer enn klimafotavtrykk. Også sosiale og forretningsetiske forhold vil nå bli målt. I det ligger det et stort problem at virksomheter flest mener det er skummelt å skulle kartlegge sosiale forhold på arbeidsplassen, som for eksempel likelønn, likestilling, mangfold og diskriminering.

Det er en frykt vi må overvinne. Start med en kartlegging av bærekraftsverdiene i bedriften, da vel. Det kan bidra til å bryte en del negative antakelser. Kanskje sto det ikke så dårlig til med klimaregnskapet likevel? Ble det ikke så mye støy blant de ansatte som du fryktet da du satte i gang med kartleggingen? Kanskje medarbeiderne i stedet begynte å engasjere seg i hvordan bedriften kan bli mer bærekraftig?

Vi må komme pekefingermentaliteten og næringslivets frykt for bærekraftsbegrepet til livs. Og nøkkelen til å lykkes med det, er at begreper som ESG og bærekraft blir en naturlig del av bedriftens hverdag og virke. Vi trenger bærekraftsengasjement og -forpliktelser i ledelser og styrer.

Effekten vil være at vi sammen drar næringslivet i en mer lønnsom og verdiskapende retning. Ikke fordi vi må, men fordi vi genuint vil lykkes med bærekraftsforholdene på arbeidsplassen vår.