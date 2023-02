Nå er det Tjensvoll sin tur!

DEBATT: Nå må det tas grep for Tjensvoll skole, Tjensvoll fotballklubb og Tjensvolltorget!

Tjensvoll bydel virker til å ha havnet i skyggen når byen planlegges, hevder innsenderen.

Erlend Aano FAU-leder Tjensvoll skole

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nå er det Tjensvoll sin tur. Jeg bor i Stavangers fineste bydel. Skolen, fotballklubben og Tjensvolltorget er tre pilarer i dette samfunnet.

På Tjensvoll har vi tett bebyggelse, så det er kort vei til venner for store og små. Det gjør noe med trivselen og samholdet, for oss som liker å være mye sammen med folk. Samtidig har vi naturen tett på, i nær sagt alle retninger så her kan vi springe fritt, søke stillheten eller bare føle på hvilepulsen.

Mangfold i praksis

Av aktiviteter kan vi velge nesten hva vi vil i svært nær omkrets. Og sentrum er akkurat passe langt borte. I tillegg har jeg lyst til å si noe om menneskene på Tjensvoll. Vi har et rikt mangfold av mennesker, som er en av de viktigste grunnene til at jeg ønsker å bo her. Jeg tror at vi mennesker ikke bare bør være sammen med de som er helt eller nesten helt like som oss selv – selv om det i mange tilfeller kan virke enklest og mest fristende. På Tjensvoll er det gamle og unge, barn og voksne, folk fra Tjensvoll, andre steder i landet, andre land og alt midt imellom. Det er alle typer familiekonstellasjoner og alle er like velkomne på Tjensvoll. Folk er stolte av å være fra og bo på Tjensvoll, og jeg er en av dem.

Her er mange møteplasser og institusjoner, lag og grupper, men jeg vil trekke fram tre som fra mitt perspektiv er veldig viktige; skolen, fotballklubben og torget. Skolen har fantastiske lærere og andre ansatte, som hver dag jobber for at alle elevene skal ha en fin skolehverdag og samtidig få et veldig godt læringsutbytte. Skolebygningenes stand ble med åpningen av den nye glitrende privatskolen ti meter bortenfor, ganske godt synlig.

Hvor blir gressbanen av?

På Tjensvoll fotballklubb har vi fleksible og dyktige foreldre som er trenere og lagledere. Vi har tilpasningsdyktige og flotte barn som veksler mellom å spille på Sørmarka fotballbane, Gosenbanen og Haugtussa grusbane. En klubb uten fast geografisk tilhørighet, men ingen klager. Alle bidrar med det de kan for at klubben skal gå rundt og barna skal få kose seg med verdens beste idrett. Og endelig skulle Haugtussa få en gressbane de kunne spille på – i nærheten av der de fleste barna bor. Den skulle står ferdig våren 2022. Ikke et spadetak er tatt.

På Tjensvolltorget har kommunen hatt store planer. Det har vært folkemøte og høringsrunde og alt skulle bli grønt, fint og attraktivt for hele Tjensvolls mangfoldige befolkning. Hittil skjer det ingenting synlig på Tjensvoll torg heller. I Stavanger kommunes handlings og økonomiplan for 2022 som ble vedtatt i 2021 står Tjensvolltorget med en stor pott. Under punkt 110 Sentrum, står det «Det er gjennom flere år investert store summer i oppgradering av sentrum. Blant disse tiltakene er Arneageren, Tjensvoll torg.» Hva de pengene har gått til er vanskelig for meg å se.

Et glemt sted

Jeg skal ikke påstå at det er verken kommunedirektøren eller politikerne som er å klandre, men for oss som bor på og elsker Tjensvoll kan det nesten virke som om Tjensvoll er en glemt flekk i Stavangers planer. Eller kanskje i operasjonaliseringen av disse planene. For selv om Tjensvoll i den administrative inndelingen i kommunedeler i Stavanger ligger under Hillevåg kommunebydel, er det lite innbyggerne på Tjensvoll merker i det daglige av et oppgradert Hillevåg torg. Med nytt sykehus like i nærheten, kort avstand til friområder, naboer, fritidsaktiviteter for å nevne noe, er jeg overbevist om at Tjensvolls popularitet og posisjon i byen bare vil befeste seg. Med dette oppfordrer jeg på det sterkeste om å ikke se forbi Tjensvoll verken i planer eller i utføringen av disse. Nå er det Tjensvoll sin tur.