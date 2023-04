Regionalplan for grønn industri til besvær

DEBATT: Rogaland fylkeskommune har i disse dager lagt ut på høring en regionalplan for grønn industri. Planens målsetting er å «legge til rette for verdiskapning og arbeidsplasser innen grønn industri, som bidrar til et naturnøytralt lavutslippssamfunn».

Dersom målsettingen er å bygge verdiskapende virksomhet og arbeidsplasser i Rogaland, er det forstemmende å se at planen begrenser nyetablering av grønn industri», skriver Morten Cruys Magnus Sagen. Her fra Kalberg under bygging av Fagrafjell transformatorstasjon.

Målsettingen er prisverdig i seg selv, men planforslaget inneholder en rekke punkter som burde få ordførere, rådmenn, grunneiere og næringslivsaktører i hele fylket til å miste nattesøvnen.

Dersom målsettingen er å bygge verdiskapende virksomhet og arbeidsplasser i Rogaland, er det forstemmende å se at planen begrenser nyetablering av grønn industri. I dag har kommuneplanene satt av en rekke næringsområder til nettopp areal- og kraftkrevende industri, det være seg for produksjon av batteri, hydrogen, ammoniakk, mineraler eller for datasenter. Det er derfor oppsiktsvekkende at fylket nå foreslår å begrense antall slike næringsarealer til ni prioriterte «energipunkt». (Gismarvik, Håvik, Fagrafjell, Sauda, Støleheia/Krossberg, Bærheim, Bjerkreim, Kielland og Åna-Sira.) Det er vel og greit at fylket mener det spesielt skal satses på disse områdene, ved å tilse spesielt god kraftforsyning der. Men problemet ligger i at områdelisten skal være uttømmende. Med andre ord er det uønsket med grønn etablering på andre områder, der forutsetningene for etablering allerede kan være gode. Eksempel er Eigestad i Egersund eller Gøysamyra i Sandnes.

Planen vil være svært negativt for næringslivet.

Blir et problem

Verre blir det når man leser at fylket nå foreslår at antallet næringsareal som er avsatt i kommuneplanene, skal fryses per tidspunktet for vedtakelse av regionalplanen. Og nå snakker vi altså om næringsarealer til enhver bruk, ikke bare grønn satsing. Med andre ord skal det ikke tillates opprettet nye næringsområder rundt omkring i kommunene etter sommeren 2023. Det blir et problem i f.eks. Sauda, der alle avsatte næringsarealer er oppbrukt allerede.

Fylket begrunner med et ønske om å begrense naturinngrep/jordvern. Også det er en god tanke. Problemet er imidlertid at planen vedtar et «år null» for arealutvikling i hele fylket. Et generelt forbud mot nyetableringer fratar kommunene adgang til å gi tillatelse til utvikling også der det ikke kan oppstilles negative natur- og miljøkonsekvenser, eller der disse er mindre enn fordelene av en nyetablering. Det riktige må heller bli at kommunene vurderer naturhensyn i det enkelte tilfellet som ledd i en alminnelig planprosess.

Tap av arbeidsplasser

Hvis nå Hordaland eller Agder ikke legger opp til en like streng arealpolitikk, vil konsekvensen selvsagt bli at arbeidsplasser og ny virksomhet (grønn eller ei) ikke kommer til Rogaland. Og Norge vil ikke oppnå én kvadratmeter arealbesparelse. Samfunnsmessig burde det være mindre fokus på arealbesparelse i akkurat Rogaland. Dette bygger på planens egne uttalelser om fylkets store arealressurser og vår kraftproduksjon. Etablering av industri i andre fylker fordrer store naturinngrep mht. etablering av nytt og lengre distribusjonsnett – gjerne fra Rogaland. Det kan derfor tenkes en sannsynlig netto miljøgevinst ved at arealer utbygges nettopp i Rogaland fremfor i andre fylker. Vår tilgang på kompetanse og et investeringsvillig næringsliv støtter dette. Regjeringen har på høring en oppdatert nasjonal jordvernstrategi, som skal legges frem i vår. Det er viktig at Rogaland venter på slike statlige føringer, som tilsier like rammevilkår, og at man unngår en konkurransevridning til andre fylker.

Planen vil også være svært negativt for næringslivet. Nyetablering beror på en samlet vurdering bla. med hensyn til hvor det er tilgjengelig kompetent arbeidskraft, tilfredsstillende infrastruktur, tomtegrunn til riktig pris mv. Dersom bedrifter ikke får velge en for dem og kommunen egnet lokasjon, vil nyetableringen kunne falle bort.

Planens styrke er dens fokus på å samhandle kraftforsyningen. Slik samhandling må likevel ikke være ekskluderende. Planen kunne med fordel vært begrenset til nettopp å sikre et løft for kraftforsyning og distribusjon.

Heller bli en veileder

Det blir å forvente at fylkeskommunen sjablongmessig vil benytte en vedtatt plan som innsigelsesgrunnlag i enhver næringsutviklingssak kommunene selv ønsker. Det er grunn til å advare kommunene mot dette. Planen bør utsettes til de statlige føringer er kjent, samt at planen bør begrense seg til å angi satsingsområder og heller bli en veileder for arealutvikling. Fylkeskommunen har her laget en plan som begrenser næringsutvikling og grønn satsing uten påviselig og tungtveiende miljøeffekt for landet som helhet, men en plan som begrenser verdiskapning, arbeidsplasser og grønn industri i Rogaland.