Jeg er lei av Motvind!

DEBATT: Motvind Norge har fått mye spalteplass den siste tiden. Nå begynner jeg å bli lei av argumentene fra den siden.

«Det er ikke bedre for meg at noen andre også sliter med støy. Men, jeg synes at vindmøllemotstanderne får altfor mye oppmerksomhet i forhold til de som bor langs norske veier», skriver Steinar Bjørgo.

Steinar Bjørgo Sandnes

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Alle valg har en konsekvens. Sier man nei til vindmøller, så har det en konsekvens. Sier man ja til vindmøller, så har det en konsekvens.

Jeg synes ikke Motvind Norge tar særlig hensyn til konsekvensene ved å si nei til vindmøller. De peker på at havvind er et bedre alternativ. Det kan være, men det vil ta 10 år før disse kommer i produksjon, og i mellomtiden vil vi mangle strøm og strømprisen vil øke.

Hva skal økonomiseres?

Motvind peker på at energiøkonomisering er en bedre løsning enn å produsere strøm fra vind på land. Skal dette skje i stor grad, så vil det ta lang tid å få gjennomført, og i tillegg er det ikke en billig løsning. Hva skal økonomiseres?

Montering av varmepumper er en god løsning for boliger. Det koster mellom 30.000 og 50.000 pr. husstand. Hvem skal dekke denne kostnaden? Etterisolering og skifte av vinduer er også god miljøpolitikk, men det koster noen hundre tusen pr. bolig. Motvind har ingen regnestykker som viser kostnader og hvem som skal betale for dette. Skal de som kjøper strøm, betale for dette på en allerede høy strømregning?

Slitasje fra bildekk

Et av de siste motargumentene som brukes, er mikrofiber fra slitasje på vindmøllebladene. Dette skal forurense naturen. Selvfølgelig er dette et problem, men hvor stort er det? Ifølge Faktisk.no er det snakk om ca. 280 kg pr. år i Norge. Da synes jeg at samfunnet må tak i det som virkelig er et problem for naturen, nemlig slitasje fra bildekk. Det anslås at i Norge genererer mikroutslipp fra bildekk på ca. 2200 tonn pr. år. Alt dette blir værende i naturen eller i havet.

Derfor blir det helt meningsløst å stå fram med at 58 prosent av befolkningen i Sandnes er mot vindmøller. Det kommer an på hvordan man spør. Helt greit å være mot vindmøller, om samfunnet dermed forblir som det er. Slik er ikke vår verden. Vi øker i antall, vi skal elektrifisere mest mulig for å redde miljøet, og vi vil ha strømprisen ned. Da må vi produsere mer strøm. Spørsmålet til befolkningen må være om en er mot vindmøller selv om prisen på strøm øker framover, selv om elektrifiseringen ikke vil gå så fort som planlagt, selv om nye arbeidsplasser ikke kan etableres pga. strømmangel. Et valg har nemlig konsekvenser. Jeg synes ikke Motvind tar dette på alvor. Et alternativ til vindmøller er å kjøpe strøm fra kullkraft i Europa. I så fall tar vi ikke klimautfordringene på alvor.

Mange er plaget av støy

Biltrafikk er en mye større miljøsynder enn vindmøller. Det gjelder ikke bare utslipp i naturen, men også støy. To millioner mennesker i Norge er plaget av støy, de aller fleste av trafikkstøy. Jeg bor nær E39, og bytter gjerne ut Motorveien med en vindmølle. Tenk på alle som bor langs veien mellom Stavanger og Kristiansand. De fleste husene som vi ser langs veien, er plaget av støy. Mange får billysene inn i vinduene sine. Det mest plagsomme når det gjelder støy fra trafikk, er endringen i frekvens og styrke.

Motvind får altfor mye spalteplass for å støtte et marginalt problem i forhold til veitrafikken som angår store deler av befolkningen.

Jeg bor også nær jernbanen, men den støyen er ikke plagsom i det hele tatt. Det er den samme lyden som gjentar seg, samme styrke og samme frekvens. Øret blir så vant med den, at den ikke sjenerer. Veistøy er irriterende. Støyen øker med hastigheten. Mange politikere vil ha høyere fartsgrense, uten at de tar hensyn til de som bor langs veien.

E39 gjennom Sandnes tilfredsstiller ikke kravene til maks støy. Da blir det avbøtende tiltak. For undertegnede satte Vegvesenet opp et drivhus, slik at jeg kunne sitte inne i dette om sommeren. Da oppfylte de kravene til støy fra veien. Statsforvalteren har i ettertid bekreftet at avbøtende tiltak er utført.

Det er ikke bedre for meg at noen andre også sliter med støy. Men, jeg synes at vindmøllemotstanderne får altfor mye oppmerksomhet i forhold til de som bor langs norske veier. Vi må bygge vindmøller i bynære strøk, Det er vi som bruker elektrisiteten, vi som har bygget ned matjord med veier, boligområder og industriområder, og laget et samfunn som krever strøm. Motvind får altfor mye spalteplass for å støtte et marginalt problem i forhold til veitrafikken som angår store deler av befolkningen.

Går seg til

Jeg har tidligere etterlyst at Aftenbladet må ta seg en tur til Høg-Jæren vindpark, og se hvordan forholdene er der nå. Hvilke utfordringer de har med støy, iskast og fugler. Etter så mange års drift er det mange ting som går seg til. Veiene som ble laget seks meter brede, er så tilvokst at de snart ikke synes. Det trengs mer balansert info om vindmøllene.

Det er kanskje forståelig at mange går til aksjon på forhånd, men virkeligheten blir kanskje en annen etter noen års drift. Det er helt sikkert at all strøm blir brukt, det spørs bare hvor den skal komme fra og til hvilken pris. Det er et spørsmål Motvind ikke svarer på.