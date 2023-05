Kommunal maktdemonstrasjon og ansvarsfraskrivning

DEBATT: Om Sandnes kommune og ordfører har et snev av anstendighet, dropper de anken og erkjenner ansvar for manglende inngripen fra barnevernet.

Er det umulig å erkjenne at kommunen har gjort en grov feil mot fire søsken og deretter ta ansvar for dette, spør innsenderen.

Wenche Meinich-Bache Sandnes

For meg opptrer kommunen – igjen – som den «store og sterke», som vil vise at de har makt og at de ikke tar ansvar.

Sør-Rogaland Tingrett avsa 12 april dom i saken mot Sandnes kommune om krav om erstatning etter manglende inngripen fra barnevernet. Kravet var fremsatt på vegne av fire unge mennesker som har fått barndommen ødelagt og som sliter med store skader på grunn av forholdene i oppveksten.

Retten kom fram til at Sandnes kommune hadde erstatningsplikt for manglende inngripen under oppveksten til de saksøkte, blant annet

Cecilie Victoria Lode. Nå anker Sandnes kommune dommen. Er dette nok et eksempel på maktdemonstrasjon og ansvarsfraskrivelse?

Hva mener Sandnes?

Jeg har i mange år vært opptatt av slike saker, og kjenner meget godt til saken til Cecilie Victoria og hennes søster, Mona Anita. Sistnevnte ble tidligere tilkjent erstatning for mye av de samme forholdene som gjelder Cecilie Victoria.

Rettsvesenet har nå avsagt en dom hvor det tydelig ble fastslått at Sandnes kommune, ved barnevernet, hadde nødvendig kunnskap om skadepotensialet for barn ved å vokse opp med vold og annen omsorgssvikt.

For å sitere fra dommen « ... at denne kunnskap ikke ble omsatt i praksis, noe

som til de grader har gitt seg utslag i alvorlig skade for barna i denne familien……. Forholdene i hjemmet kan – med den kunnskap vi i dag sitter med, best beskrives som et redselskabinett for barn». Dette fikk meg til å tro at rettferdigheten endelig hadde seiret, og at kommunen tok ansvar for sin manglende inngripen. Men nei, saken er anket.

Kommunen hevder, tross rettens vurdering, at påførte skader ikke er forårsaket av uaktsomhet fra kommunens side og at kravene er foreldet. For meg virker det som disse to forholdene slår hverandre i hjel, men jeg skal ikke gå inn på en juridisk diskusjon. Det jeg kjenner til i slike saker, er hva Sandnes kommune har uttalt siden 2018, hvor det både har vært tatt til ordet for å innføre en regional oppreisningsordning og hvor Sandnes, blant flere kommuner, har ønsket at slike saker bør avgjøres i rettssystemet.

Når da kommunen senere ikke ønsker å ta del i en regional ordning eller akseptere en rettskjennelse, da blir dette helt feil. Er det maktdemonstrasjon og ansvarsfraskrivelse fra kommunen? Er det umulig å erkjenne at kommunen har gjort en grov feil og deretter ta ansvar for dette? Når det gjelder ansvarsfraskrivelse, så har jeg hatt innsyn i korrespondansen mellom Cecilie og

kommunen, inkludert den med ordføreren og kommuneadvokaten.

Hvilken rolle spiller forsikringsselskapet?

Dette har jeg fått tillatelse fra henne å opplyse om. Jeg har også selv, på hennes vegne, henvendt meg til kommunen ved ansvarlig kommunaldirektør for slike saker. Svaret herfra, når det etter purringer endelig kom, var via sms. Jeg

må si at denne måten for saksbehandling var overraskende. Kommunen sier da at dette er en sak som behandles av kommunens forsikringsselskap, og at det er de fører saken. Ansvaret flyttes altså over til forsikringsselskapet. Da undrer jeg meg om ankesaken er et resultat av at forsikringsselskapet har stilt krav til kommunen, eventuelt truet med avkortinger i forsikringen.

Jeg vet ikke, men med mitt kjennskap til den tidligere saksbehandlingen må jeg si jeg stiller meg spørrende til dette. Hva angår at saken er foreldet, har dommen belyst, og bevist «over enhver tvil» ganske så tydelig at

kommunen ved ordfører og kommuneadvokat har tilsidesatt dette.