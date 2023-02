Hva skjer med vipeplanene?

DEBATT: Jeg tror svært mange flere enn meg er like spente som vipene på hva som skjer med de handlingsplanene som alle representantene sluttet seg til. Timeordfører Andreas Voldsund (H) lovet til og med at han i 2022 ville ta initiativ til å arrangere det han kalte en « Vern-vipa-workshop».

Jeg vet ikke noe om hva som har skjedd i ettertid med disse vedtakene. Kanskje de er kommet langt uten at noe er publisert? Kanskje det også ble holdt en «Vern-vipa-workshop»?

Yngvar Bokn Johnsen Stavanger

Jeg tror det var stor glede blant de få gjenværende vipene på Jæren da fylkestinget og Time kommune i desember 2021 gjorde enstemmige vedtak om å redde den kritisk truede «flokken». Det skulle nemlig utarbeides handlingsplaner, kunne vi lese i Aftenbladet. Og det hastet å gjøre noe for at vipene fortsatt skulle være symbolet på våren på Jæren.

Nå er vipene på vei tilbake til den andre våren etter disse lovende vedtakene. De første sitter nok og hustrer i strandsteinene. Kanskje håper de på at denne våren skal bli bedre for dem enn de har opplevd på lenge? De drømmer vel om at flere av de nydelige ungene skal vokse opp i det kjente landskapet der forfedrene har gledet jærbuen i generasjoner.

I et innlegg i Aftenbladet uttrykte jeg min glede over disse positive vedtakene, men ga også beskjed om at det må aksjoneres raskt og effektivt. Jeg innrømmet en viss pessimisme og uro for at enstemmige vedtak i fylkesting og Time kommune ikke ville bli fulgt opp med konkrete planer og nødvendige ressurser.

livet, gjør at stadig færre viper vil glede befolkningen med sine optimistiske låter og kåte kast over jærlandskapet.