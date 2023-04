Sultne unger lærer dårlig, Høyre!

SV vil satse på fellesskap og styrking av familienes økonomi – og skolemat til alle unger.

Eirik Faret Sakariassen 1. kandidat, Stavanger SV

DEBATT: På Politisk kvarter fra Stavanger uttalte Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal følgende i en diskusjon om skolemat:

«Poenget er at hvis det kommer barn på skolen dag etter dag som ikke spiser, så er det en sak for barnevernet, da er det ikke en sak for skolen.»

Når Høyre nå er tydelige på at de vil fjerne midlene som er satt av til skolemat, er dette til å bli bekymret over. At barnevernet skal være løsningen på at fattigdom øker, syns jeg ikke er en god og varig løsning. Vi vet at matprisene øker, og at for mange familier har dårlig råd. Derfor har SV kjempet for mest mulig skolemat, og går til valg på at alle unger i Stavanger skal få det.

Men holdningen jeg mener å skimte i uttalelsen fra Knutsen Hegdal overrasker meg. Mener hun at barnevernet skal gripe inn overfor disse familiene? Som om det er et valg å ikke sende mat med til ungene sine. Hva med at fellesskapet stiller opp for dem, heller enn at barnevernet banker på døra? Hva med å styrke økonomien deres, fremfor å bryte dem ned? SV vil hvertfall satse på fellesskap og styrking av familienes økonomi – og skolemat til alle unger. Sultne unger lærer dårlig. Ungene våre fortjener å være mette når de skal lære!