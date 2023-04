Vi durer på som vi pleier i byen vår

St. Franciskus, slik sykehuset så ut rundt 1905. I forgrunnen datidens katolske kirke i Stavanger.

Thomas Bendiksen Medlem i Utvalg for by- og samfunnsutvikling (MDG)

DEBATT: Det er flere gode grunner til å si nei til rivning av gamle St. Franciskus hospital og nytt høyhus på tomten. Både med tanke på klima, omkringliggende bebyggelse og et historisk perspektiv.

MDG var det eneste partiet i utvalg for by- og samfunnsutvikling som ønsket å sende planen tilbake. Vi ønsket å utrede konsekvensene ved å rive og se på muligheten for en videreutvikling av tomten basert på eksisterende bygningsmasse. Selv om sentrumsplanen åpner opp for at bygget kan rives, er St. Franciskus regulert til bevaring. Både dagens funksjonalistiske arkitektur og det originale uttrykket fra slutten av 1800-tallet har en historisk verdi som tilsier at det fortjener en bedre skjebne enn total sanering.

Ingen har «patent på vedet», men med dagens kunnskap om gevinsten ved å gjenbruke eksisterende bygningsmasser, er det urovekkende at man unnlater å utrede et alternativ der man bevarer og bygger videre på det gamle katolske hospitalet ved Løkkeveien. Spesielt med tanke på at bygget er regulert til bevaring, på tross av at sentrumsplanen åpner opp for at bygget kan rives.

Ikke overraskende er naboene bekymret for konsekvensene med et høyhus på tomten, og har samlet inn nærmere 500 underskrifter mot rivning av bygget. Planforslaget burde vært sendt tilbake for kraftig bearbeiding i tråd med klimamålene. Jeg er dessverre redd for at slaget om St. Franciskus er tapt og at det nå kun ligger politisk vilje til mindre justeringer i planen ved neste behandling.