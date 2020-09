Vi skal ikke si han eller hun, hvit eller svart, men billige polakker er visst ennå lov å si?

MENNESKESYN: I en tid der mediene renner over av saker om inkludering, likestilling og rasisme opplevde jeg et så provoserende øyeblikk, at jeg ikke klarer å la være å si noe om det.

Det er rasisme å kalle en hel nasjon for «billig»! Det er nedlatende, stigmatiserende og uverdig å se på hardtarbeidende polakkers innsats som billig, skriver innsenderen. Foto: Terje Bendiksby

Debattinnlegg

Renate Thunem Daglig leder, Sandnes

Vi skal kalle hverandre «hen» for å være kjønnsnøytrale. Vi bruker uttrykk som «melaninrik» eller «melaninfattig» for å ikke støte noen. Vi er opptatt av grensesetting og respekt, selv om «metoo-bevegelsen» ikke burde vært nødvendig i utgangspunktet. Verden setter foten kollektivt ned. Det protesteres, demonstreres og streikes. Alt for at du og jeg skal være likeverdige og trygge, uansett hvor vi ser ut, kommer fra, hva kjønn vi har og hvem vi elsker.

Her en dag bad noen meg om å gi en pris på hva en malejobb ville koste. Det er ikke første gangen noen synes at prisen jeg antydet for jobben, var for høy. Og det er for så vidt ok. Det som frustrerte meg var en småhånlig latter etterfulgt av: «Da kan jeg heller finne en billig polakk!!!»

Dette er et vanlig uttrykk, men begeret var fullt. Det er rasisme å kalle en hel nasjon for «billig»! Det er nedlatende, stigmatiserende og uverdig å se på hardtarbeidende polakkers innsats som billig. Som om den er mindre verd? Vil det si at nordmenn er dyrere og bedre? Skal vi putte folk inn i ett prisskjema etter nasjonalitet?

Tre elever på «polakk-linja»

Vi nordmenn er avhengige av arbeidsinnvandring, ikke bare fordi vi ikke vil ha «drittjobbene» selv, men også fordi mange arbeidsinnvandrere har en helt annen arbeidsmoral og arbeidskapasitet enn vi har, spesielt i praktiske yrker. I Rogaland er det kun Godalen som tilbyr opplæring i malerfaget. I fjor hadde de tre elever i klassen som på folkemunne kalles «polakk-linja».

Det sier seg selv at det ikke blir nok malere og gulvleggere utav den klassen til å serve oppussingsglade nordmenn. Hva skulle vi gjort uten arbeidsinnvandrere? Uten mennesker som er villige til å forlate sitt hjemland, sin familie, sitt språk og sin kultur for å gi oss flotte hus å bo eller jobbe i?

Det er ikke bare er nordmenn som skaper denne ukulturen. Det er altfor mange useriøse aktører i vår bransje som sørger for å ødelegge for oss som driver seriøst. Det jukses med skatter og avgifter. Det slurves med helse, miljø og sikkerhet. Mennesker utnyttes og lures, utsettes for trusler og sosial dumping. Risikoen for å bli tatt er liten, og gevinsten fristende stor. Mennesker av alle etnisiteter står bak dette, det eneste de har felles er en lav terskel for å ignorere lover og regler for egen vinnings skyld.

Ikke ranger mennesker

Men midt oppi alt dette finnes det stolte, flinke, engasjerte, ekte og hardtarbeidende mennesker som ønsker å kunne forsørge seg og sin familie på en trygg og givende måte. I vår bedrift finnes det mange flere nasjoner enn dem som er nevnt her. Felles for dem alle er at de er stolte over å være håndverkere. Ingen av dem er ansatt for sin etnisitet, sitt utseende, sin religion, sitt kjønn, sine seksuelle preferanser. Alle er like viktige og verdsatt for sin egen del.

Hvis du selv forventer å bli respektert og verdsatt, må du respektere og verdsette andre. Det finnes ikke billige polakker, like lite som det finnes billige jenter! Mennesker er forskjellige, men alle har samme verdi! Ikke vær en rasist og sleng rundt deg med lite gjennomtenkte fraser, ikke vær en av dem som gjør det mulig å trykke ned andre! Hilsen en tankefull arbeidsgiver