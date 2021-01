Trumps fire år: Måtte det gå så galt, – for å kunne bli bedre?

DEBATT: I dag bytter USA president. De siste 77 dagene har vært preget av en avgående president som med en treårings stahet ikke aksepterer at han kan tape. Toppen kom som et naturlig klimaks med at noen av de mest innbitte tilhengerne hans stormet Capitol i forrige uke.

Tidligere i dag: President Trump og førstedamen på vei inn i «Air Force One» på Joint Andrews-basen i Maryland, like utenfor Washington, for å komme seg vekk fra hovedstaden mens han ennå var president i et par timer til. Da slapp han også å ta et vanlig fly fra myndighetene – president Bidens myndigheter. Foto: Carlos Barria, Reuters/NTB

Debattinnlegg

John Peter Hernes Kommunestyrerepresentant i Stavanger (H)

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Når det først gikk galt, var det kanskje på en tragisk måte greit at det gikk skikkelig galt? USA har i fire år hatt en president som har brutt alle normer for oppførsel for en statsleder. Som har brukt løgn, trusler, mobbing, hat og konspirasjoner som verktøy.

Det måtte kanskje gå så totalt galt for at tilstrekkelig mange skulle skjønne alvoret og måtte forholde seg til det?

Tilhengerne

Før Trump vant valget i 2016 hevdet mange at han til tross for de mest bisarre utsagn og påstander, helt sikkert kom å moderere seg når han ble president. Det skjedde, som vi vet, slett ikke. Men han ble lovlig valgt, og de som har jobbet for ham og med ham i de siste fire årene, kan ha hatt mange grunner til det:

Noen har på ekte ment at han var rett mann på rett plass.

Andre rett og slett fordi demokrati er basert på at man samarbeider også med dem man er uenige med.

Noen har sikkert sett en mulighet til å påvirke og stoppe noen av de mest ytterliggående ideene hans.

Uten tvil har også mange i det republikanske partiet vært redde for å utfordre den delen av velgerne som med religiøs iver ser ut til å heie på Trump uansett hva han gjør.

Trump har helt siden før valget i 2016 sagt at amerikanske valg er «rigget», og at han faktisk ikke kan tape et valg. Ja, selv om han vinner, har det vært jukset mot ham, de har bare ikke klart å jukse nok. Skuffende mange republikanere leflet med denne løgnen.

Angrepet på demokratiet

Angrepet på Kongressen 6. januar, oppildnet av president Trump, var det som fikk begeret til å flyte over for mange. Men hvor mange vil forlate trumpismen? Smellet på bildet skyldes en eksplosjon i politiammunisjon. Foto: Leah Millis, Reuters/NTB

Så kom angrepet og erobringen av kongressbygningen Capitol mens Representantenes hus og Senatet skulle godkjenne valget av ny president og visepresident. Det ble så overveldende tydelig at alle de som av ulike grunner har hjulpet Trump, måtte ta standpunkt og velge: Demokratiske spilleregler eller Donald Trump?

Heldigvis hadde mange, fra visepresidenten og nedover, allerede tatt standpunkt for Grunnloven og demokratiet og mot Trump. Mange flere snudde «live» på tv i timene etter angrepet. Et stjerneeksempel er Kelly Loeffler, som nettopp hadde lovet å støtte Trump. Hun snudde 180 grader og sa hun etter det som hadde skjedd, ikke lenger hadde samvittighet til å stemme mot å godkjenne Bidens seier.

Ny situasjon – og veien videre

I Det republikanske partiet ventes det nå en konflikt, for og mot «Trumpismen», som kan ende med at den tapende siden går ut og danner et nytt parti.

Stormingen av Capitol gjør at flere og flere organisasjoner, bedrifter, vanlige amerikanere og ikke minst republikanere, nå velger side for demokratiet. Toleransen for bortsnakking og unnskyldninger har blitt dramatisk mye mindre.

Det ennå dem som tror at hele resten av verden tar feil, og at Trump var den utvalgte som skal redde Amerika og verden. Men de blir færre og færre.

Dessverre måtte nesten demokratiet falle før amerikanere flest skulle skjønne hvor sårbart det er.