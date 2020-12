Forlat dem ikke – for de vet hva de gjør!

VIKING: Hvem jeg tenker på? Styret i Viking selvfølgelig. Selv ikke president Trump på en dårlig dag ville ha funnet på å benåde Vikings styre for det de nå har gjort; å avslutte kontrakten med Bjarne Berntsen ett år før kontrakten går ut.

Sveinung Bendiksen Stavanger

Hvilke drømmer styremedlemmene har vet vi ikke, men at de må være våte og luftige – og urealistiske – er hevet over tvil. På tre år har dagens trener fått laget opp i eliteserien, fått et cupmesterskap til Stavanger og stabilisert laget til midt på tabellen. Hva mer kan styret drømme om?

Vi, som er glade i Viking – jeg som hang over gjerdet ved løpebanen på Stavanger stadion som 10-åring i 1958, som så Viking med 17 år gamle Olav Nilsen slå Odd 4–0 i semifinalen i cupen i 1959 – vi ble målløse, omtrent som Viking var for noen få sesonger siden, da nyheten om Bjarne Berntsens framtid sprakk torsdag.

En fotballklubb er ikke bare en klubb der det dreier seg om fotball. Mest det, men ikke bare. En fotballklubb som vi er glad i er en mer enn en klubb. Den opptrer redelig og skikkelig overfor spillere, ledere, trenere og tilhengere. Det har styret i Viking ikke gjort nå.

Jeg er dypt skuffet over styrets handling. Ingen fortjener tillit. Tillit er noe man gjør seg fortjent til. Styret har lang vei å gå for å gjenopprette den tilliten vi tilhengere hadde til klubben og ledelsen. Det første styret må gjøre er gi oss alle en skikkelig forklaring på hvorfor Bjarne Berntsen ikke får fullføre sin kontrakt. Det har vi krav på å få vite.

Og dropp all svadapreik. Dropp utsagn som «vi må se helheten i det». «Vi må se framover». «Det var rett timing». Vi vil ha begrunnelsen! I klartekst!

Nå!