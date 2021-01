Dette er min dom over det nye Ryfylkesambandet

FERJETUR: Nå har jeg testet Ryfylkeferja for første gang og vil gjerne skrive en omtale.

Foldøybuen Johnny Larsen er ikke imponert over fasilitetene på «Rygerfjell». Motorvibrasjoner i salongen gjorde det umulig å se pc-skjermen skikkelig, skriver han. Foto: Frode S. Lindboe

Johnny Larsen Foldøy

Ryfylkeferja er nok en av Europas lengste ferjestrekninger. På en av dagene går den fra Foldøy klokka 08.40 og er på Fiskepiren klokka 13.00. Det kan bli vanskelig å sende fisk uten at den blir bedervet på turen, men vi måtte kjempe lenge for daglige anløp, så det får ligge nå.

Så godt som alle kaibesøk er såkalte bestillingsanløp, så her nytter det ikke å komme til kaien i siste øyeblikk og tro at ferja kommer. Billett-appen til Kolumbus er grei, velg fra-sted og til-sted, personlige opplysninger og kontaktopplysninger – biltype og modell. Billetten kommer på e-post og kan vises til billettøren på mobil eller utskrift. Har en planlagt retur kan det kjøpes tur-retur-billett.

Eneste bil om bord

Jeg skulle ta ferja fra Judaberg til Foldøy kl. 16.50. Ferja var helt presis. Det lover jo godt. Trengselen var ikke stor, jeg var faktisk den eneste med bil på det veldig lille bildekket. Det kan bli trangt når bøndene kommer med sine traktorer og redskaper i våronna.

Billettøren fra Rødne kom og skannet QR- koden på billetten og av gårde bar det. Ok, i 12 knop (ca. 22 km/t). Det var ingen fare for planing, med andre ord.

Ferja heter «Rygerfjell». Det er gamle «Høgsfjord» som faktisk gikk i midtsambandet på 90-tallet.

At ferja er fra 1978 bærer salongen i bunnen av båten preg av. Dårlige plastseter og røykeveggen står fortsatt oppe. Langt verre er det med lydnivået i salongen. Det er så mye støy at en må heve røsten for å føre en samtale. Jeg tror faktisk at det må være påbudt med hørselsvern om en skal oppholde seg der i lengre perioder.

Jeg pakket ut PC-en, koblet den opp via mobil og skulle jobbe litt. Men bordet rista så mye av motorvibrasjoner at jeg ikke så skjermen tydelig. Da satte jeg PC-en på knærne, men etter noen minutter koblet mobilnettet seg ut. Salongen er som en stålbunker, likheten med et bomberom er påtagelig.

Ingen turistmagnet

En kan trygt si at dette ikke kommer til å bli noen turistmagnet for øyhopping eller ryfylke-ekspedisjoner. Det eneste en opplever er å sitte i bunnen på ei «skranglekjerre» og se på luka til en stengt kiosk.

Jeg flyktet opp på bildekket og satt meg i bilen. Der virket nettet, men det ble kaldt. Det er anbefalt å ta med ei dyne å tulle seg inn i om en skal reise langt på denne ferja. Men jeg kom da frem uten å oppleve motorstopp. Dog hadde de festet en slags forlengelse som lignet på en sauegang på kjøreporten, så jeg dundra nedi med spoileren på bilen da jeg kjørte i land på Foldøy.

Poeng 1–6

Punktlighet: 5

Mannskap: 6

Ferjemateriell: 1

Pris: 5