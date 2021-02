Nytorget – «kommunen og de» har bestemt

DEBATT: En pallepark kommuniserer verdier som samskaping og innbyggermedvirkning, men var parken bare symbolpolitikk?

«Nå sitter Rogaland Kunstsenter med en følelse av å ha blitt dolket i ryggen og skubba ut av dansen», skriver Ingeborg Kvame. Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

Ingeborg Kvame Styreleder i BKFR (Bildende Kunstneres Forening Rogaland)

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Nytorget med sin sentrale plassering i Stavanger sentrum skal, etter mange års neglisjering, endelig rustes opp. Det skal bli et kulturtorg og navet i kulturaksen mellom Stavanger Øst og sentrum.

Jugendhuset på Nytorget har i lang tid vært et sted for kunst. Rogaland kunstsenter har hatt sine lokaler her i 40 år, og i 10 år har det huset kunstnerdrevet galleri (Trykk 17 og Studio 17). Tidligere har også Kunstskolen i Rogaland og Grafisk verksted hatt sin adresse her.

Medvirkning

Flertallspartiene gikk nylig ut med sine planer for Nytorget. For fremtidens kulturtorg vil de ironisk nok bytte ut godt etablerte og seriøse aktører innenfor kunst med Mediebyen. 14. september 2020 vedtok Stavanger bystyre Kommuneplanens samfunnsdel 2020–2034. Et av planens hovedmoment omhandler medvirkning. Stavanger skal være en samskapningskommune. Ikke lenger et «kommunen og de», men et «kommunen og vi». Planen er visualisert med et trekløver, der «kommunen og vi» er stilken i trekløveret som har bladene «grønn spydspiss», «regionmotoren» og «gode hverdagsliv». Med dette trekløveret skal vi bygge fellesskap.

Det klinger godt, men hvordan blir det praktisert? For utviklingen av Nytorget begynte det godt. Stavanger utvikling KF ble bedt om å utarbeide en mulighetsstudie for Nytorget, en mulighetsstudie som skulle involvere dialog med berørte parter for å sikre at alle ble hørt. Ord som samskaping og innbyggermedvirkning har vært flittig brukt. Arkitektkonkurranse ble arrangert, og det ble oppført en midlertidig pallepark tegnet av et arkitektkontor i Oslo.

Må sannsynligvis flytte

En pallepark kommuniserer verdier som samskaping og innbyggermedvirkning, men var parken bare symbolpolitikk? Rogaland Kunstsenter har blitt forespeilet at de sannsynligvis må flytte fra sine lokaler, men de har også fått lovnader om å bli både hørt og inkludert i dialog om mulighetsstudien. Stavanger utvikling KF rakk aldri å inkludere Rogaland kunstsenter i dette arbeidet, for allerede før den bestilte mulighetsstudien var ferdigstilt og levert gikk flertallspartiene ut i mediene med deres planer for Nytorget.

Samtidig fikk kommuneadministrasjonen beskjed om å finne nye lokaler til kunstsenteret. Flertallspartiene opererer her på en måte som er strid med den overordnede kommuneplanen de selv har gått inn for. De hogger ned stilken i det trekløveret som skal bygge fellesskapet. Her er ikke lenger noen «kommunen og vi». «Kommunen og de» har bestemt, og tilliten til flertallspartiene er svekket.

Må involveres

Skal Stavanger være et «kommunen og vi» i utviklingen av Nytorget som et «kulturtorg» midt i «kulturaksen», må også kunstsenteret og kunstmiljøet, som har hatt sitt tilholdssted der i flere tiår, kjenne seg involvert i prosessen. Nå sitter vi med en følelse av å ha blitt dolket i ryggen og skubba ut av dansen. Vi er glad for at kunstsenteret har fått lovord om at de skal få nye sentrumsnære lokaler, som tilsvarer og oppfyller de behovene kunstsenteret har i dag. Men hvordan kan vi stole på dette når flertallspartiene bevisst bruker «kommunen og de» som taktikk for å få gjennomslag for sin politikk?