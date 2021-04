Alle skal med, bortsett fra de rusavhengige

DEBATT: Ved helgens landsmøte satt Arbeiderpartiet en stopper for den viktigste sosialpolitiske reformen i nyere tid. Det er et trist resultat etter flere tiår med feilslått ruspolitikk og høye Ap-løfter.

«Ap sitt mantra i ruspolitikken er nå klart: Straffes du nok, vil du etter hvert få hjelp og bli frisk», skriver Fredrik Myklebust Iversen. Her Jonas Gahr Støre under landsmøtet i helgen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Debattinnlegg

Fredrik Myklebust Iversen Leder i Rogaland Unge Høyre

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I de siste tiårene har ruspolitikken nærmest utelukkende basert seg på premisset om at hvis vi straffer brukere av narkotiske stoffer nok, vil de til slutt stoppe. Norge er likevel i Europa-toppen når det gjelder overdosedødsfall. Sammenlignet med Portugal, som avkriminaliserte narkotikabruk i 2001, har Norge nesten 10 ganger så mange overdosedødsfall pr. innbygger.

Arbeiderpartiet har visst lenge at dette er et problem og har derfor lenge snakket høyt og varmt om en kommende rusreform. Men når regjeringen tidligere i år fremmet en rusreform, som bygget på forskning og faglig kompetanse, var stemningen en annen.

Det er skammelig at en rød-grønn rusreform vil gi hjelp og omsorg til en gruppe, men stigma og straff til en annen.

Les også Rusreform: Jonas Gahr Støre vant fram – Arbeiderpartiet sier nei til avkriminalisering

Les også Ap drepte rusreformen

Ulik behandling?

Den eneste store forskjellen mellom Arbeiderpartiets ønskede rusreform og den regjeringen har fremlagt, er spørsmålet om avkriminalisering. Mer spesifikt: Skal man gi stigma og straff til de som bruker narkotiske stoffer eller hjelp og rehabilitering? Det store skillet går visstnok mellom såkalte «rekreasjonsbrukere» og «tunge rusmisbrukere».

Ap sitt mantra i ruspolitikken er nå klart: Straffes du nok, vil du etter hvert få hjelp og bli frisk. Det som er irriterende er at premisset legger opp til at hjelp fungerer, men at noen ikke fortjener det. De unge «rekreasjonsbrukerne» som ikke får hjelp i dag, blir de tunge rusmisbrukerne i morgen.

Likhet for loven er, og skal fortsette å være, en av de viktigste rettslige prinsippene i Norge. Det er derfor skammelig at en rød-grønn rusreform vil gi hjelp og omsorg til en gruppe, men stigma og straff til en annen.

Politisk spill

Dessverre er landsmøtets vedtak ikke mer enn et rent politisk spill. For Støre er ønsket om å levere «sin egen» rusreform og ønsket om å skape regjering med Senterpartiet sterkere enn ønsket om å hjelpe de svakeste i samfunnet.

Slik det er i dag rammer ruspolitikken skjevt. Det rammer først og fremst ungdommer fra lavere sosioøkonomisk bakgrunn med lavtlønnede foreldre. Det er merkverdig at Arbeiderpartiet vil opprettholde en ruspolitikk hvor de dårligst stilte får det verre. Derav tittelen på dette innlegget.

Det politiske spillet tyder klart på at politiske seiere er viktigere enn å redde menneskeliv. Det å gjøre folks liv lettere og bedre burde være politikkens øverste mål. Landsmøtets vedtak gjør det motsatte.

Hva vil egentlig velgerne?

I en undersøkelse fra Kanta opplyser 67 prosent at de støtter Regjeringens rusreform. Blant Arbeiderpartiets velgere støtter 68 prosent rusreformen. Landsmøtet har altså både sviktet de svakeste i samfunnet som trenger hjelp, velgermassen og sin egen velgerbase.

Når du står ved stemmeurnene 13. september bør du huske at Arbeiderpartiet hadde muligheten til å støtte vår tids største sosialpolitiske reform, men valgte heller å vike for å tilfredsstille Senterpartiet og eksisterende fordommer.