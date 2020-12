Wedlers gigantsykehjem skremmer meg

ELDREOMSORG: Kommunestyrerepresentant Christian Wedler sine tanker om et regionalt sykehjem i Aftenbladet nylig er fullstendig på kollisjonskurs med hva jeg og Senterpartiet mener om utviklingen av framtidas eldreomsorg.

Hvem i all verden ønsker å bli plassert på et gigant sykehjem der vi ikke kjenner noen og ingen heller kjenner kulturen den eldre kommer fra, spør innsenderen. Bildet viser Tasta sykehjem. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Dagny Sunnanå Hausken Varaordfører i Stavanger

Wedler tar til orde for å bygge et regionalt universitetssykehjem på Ullandhaug. Her må det tenkes stort og regionalt. Her kan alle våre sykeste elder samles tett på sykehusmiljøet, med egne etasjer og areal avsatt til undervisning av fremtidens helsearbeidere.

Hans beskrivelse av det regionale universitetssykehjemmet er i utakt med det flertallspartiene i Stavanger har lagt som føringer i budsjett og økonomiplan for 2020–2024. Vi ønsker sykehjem i nærmiljøet. Vi ønsker sykehjem som kan være en møteplass med kafé og aktiviteter også for eldre som bor i nærheten av sykehjemmet. Stavanger har fritt sykehjemsvalg, men vi må tilstrebe å bygge ut kapasiteten i de kommunedeler der det er behov for plasser.

Vi er gode på å bygge nærbarnehager. På samme måte må vi tenke om sykehjemsplasser. Hvem i all verden ønsker å bli plassert på et gigant sykehjem der vi ikke kjenner noen og ingen heller kjenner kulturen den eldre kommer fra.

Dette handler om at sykehjem fortsatt skal være et HJEM og ikke bare en institusjonsplass. Det handler om å gi gode dager med mening og sosialt fellesskap til de eldre og pleietrengende. Dette er like viktig som god fysisk pleie.

Wedlers regionale sykehjem gjør meg skremt. Jeg håper aldri vi kommer til å få en slik eldreomsorg i Stavanger. Det handler om å leve hele livet også når du bor på sykehjem.