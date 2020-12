Bare trist, Bjerkreim

MOBBING: Etter et «levende helvete» på skolen fikk mobbeofferet erstatning. Men Bjerkreim kommune anker saken.

Debattinnlegg

Karl Gjedrem Bjerkreim

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

At Bjerkreim kommune anker dommen fra Dalane tingrett i mobbesaken, er bare trist. Spesielt trist må det være for mobbeofferet som endelig skulle få et plaster på såret etter mange vonde år på skolen. Trist fordi det koster mye for den tidligere eleven og familien å ta en slik sak mot kommunen, – og nå må de gjennom en ny tøff runde. Det er trist at kommunen påfører dem en slik stor belastning.

Les også Mobbeoffer får 1,2 millioner for et «levende helvete» på skolen

Les også Bjerkreim kommune anker erstatningsdommen

Trist for flere

Det må også være trist for den sakkyndige spesialisten som både kommunen og offeret med familie hadde godkjent. Trist fordi kommunen i etterkant ikke vil akseptere spesialistens konklusjon som var grunnlaget for rettens avgjørelse. Trist når en ikke stoler på egne eksperter og gjør seg til ekspert selv.

At vitner i retten endrer forklaring i forhold hvordan de har forklart seg overfor klienten/mobbeofferet tidligere, er selvsagt også bare trist. Det er trist når en ikke husker.

Trist for Bjerkreim

Det er trist for kommunen, som lenge har slitt med omdømmet sitt, når mobbesakene tilsynelatende ikke tar slutt. Trist fordi kommunen taper omdømme samme hvilken konklusjon lagmannsretten kommer til i ankesaken.

Trist at kommunen ikke kan komme offeret i møte i en forhandlingsrunde, og trist fordi en hadde en mulighet til å unngå negativ omtale og saken muligens da ikke hadde blitt så økonomisk kostbar. At folk vegrer seg for å flytte til Bjerkreim på grunn av mobbesakene som har pågått i mange, mange år, er også trist. Trist at ordfører og rådmann ikke ser at dette er veldig negativt for kommunen.

Les også Bjerkreim: Ordføreren fikk kritikk for manglende info om mobbedom

Trist politisk etterspill

Det er også trist at kommunen har en slik administrasjon som aldri kan innrømme at det har foregått mobbing som har gitt varige skader. For kommunen må det være trist at en har en rådmann som tilsynelatende ikke ser hva som tjener innbyggerne best. Skulle lagmannsretten komme til en negativ avgjørelse for kommunen, vil det ikke være unaturlig for rådmannen – og kanskje flere – å vurdere sine stillinger. Det ville være trist for dem.

At flertallet i formannskapet trolig støtter opp om rådmannens anke, er også trist. Trist at kommunen ikke har politikere som kan rette seg opp å si at nok er nok. Det kan synes som om det er viktigere for kommunen ikke å innrømme noe skyld framfor å ta hensyn til dem som har hatt en trist og til dels traumatisk skolegang. Trist at kommunen tilsynelatende gjør alt den kan for å trenere og fordyre sakene.

Det er også trist å lese at ordføreren ikke kan gi en kommunestyrerepresentant godt svar angående informasjonen i mobbesaken. Trist at ordføreren gjemmer seg bak byråkratiske floskler og skylder på delegasjonsreglementet. Heller ikke kunne ordfører gi en ordentlig helhjertet unnskyldning til mobbeofferet. Det var trist lesning.

Hele saken er bare trist, og kommunen har ansvaret.

(Karl Gjedrem er tidligere lærer og kommunestyremedlem i Bjerkreim, og tidligere leder av Utdanningsforbundet i Rogaland.)