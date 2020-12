Hvorfor må alle kommuner ha lik formuesskatt, Aftenbladet?

DEBATT: Eiendomsskatten i kommunene er forskjellige. Kan vi si at Sandnes kommune taper 120 millioner kroner årlig i skatteinntekter fordi de ikke har lik eiendomsskatt som Strand?

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Irene Heng Lauvsnes ordfører (H), Strand kommune

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ingen lager støy av dette. Hvorfor kan ikke formuesskatten være forskjellig? Hvorfor kan ikke en kommune med lav skatteinngang få lov til å gjøre grep for å tiltrekke seg innbyggere? I en leder i Aftenbladet forrige uke, kritiseres Strand kommune for å senke formuesskatten. Kritikken er upresis.

I dag er forskjellen i inntektene til kommunene ekstremt store. Eksempelvis hadde Sirdal en inntekt (2019) på 202.000 kr per innbygger samtidig som Strand Kommune hadde 82.000 kr per innbygger. Dette er ekstrem stor forskjell mellom kommuner som har samme krav til tjenester og samme oppdrag fra staten.

Dette mener vi i Strand er urimelig og derfor ser vi på muligheter for å få mer skatteinntekter på sikt. Det er faktisk lov å redusere formuesskatten. En kommune kan beslutte både å sette ned inntektsskatt, sette ned eiendomsskatt og sette ned formuesskatt.

Strand Kommune har vedtatt noe de har lov til å gjøre. Om jeg føler at vi snylter på felleskapet? Nei, absolutt ikke. Vi får allerede altfor lite av felleskapets inntekter. Det viser tallene når noen kommuner har 2,5 ganger mer i inntekter per innbygger enn oss.

Inntektsutjevningen er for lav og forskjellen mellom kommunene er for stor. Vi ønsker en nasjonal debatt om kommuneøkonomi hjertelig velkommen! I mellomtiden tar vi i bruk de få virkemidlene vi har. Diskusjonen om formueskatt bør handle om hva vi skal bruke pengene til: å skatte mer eller å skape mer. Vi tror at pengene som benyttes til å betale formuesskatt heller bør brukes til å utvikle arbeidsplasser slik at vi kan få flere skattebetalere til kommune.