Badeland i Vågen

DEBATT: Stavanger skal ha sitt sentrale badeland, og det skal ligge i Vågen.

Debattinnlegg

Bjørn Jarle Johannesen Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I Aftenbladet 31. juli 2021 ble noen forslag luftet for publikum. Flere av forslagene er gode, men gjerne spesielt gode for dem som fremlegger dem.

Det er underlig å tenke på at det var 31. juli 1981 at undertegnede lanserte ideen om Sommerland på Vaulen. Det ble etter hvert Kongeparken.

Ivareta byens interesser

Dette skal være et badeanlegg for Stavanger og samtidig ivareta byens interesser. Byen sliter med handelslekkasje. Vågen har alltid vært hjertet i byens aktiviteter, og den er alltid blitt tilpasset til endret behov og bruk.

Logistikken er vel også den beste av de alternativer som foreligger. Syklende, gående, buss, bil, tog og ikke minst småbåter som kan danne grunnlaget for en gjestehavn.

Det kan igjen danne grunnlag for et eventyrlig oppsving for nettopp den økende småbåtturismen landet opplever. Stavanger blir et stoppested for familieturismen, i kombinasjon med vakre Ryfylke og Kongeparken.

Alt dette midt i byens hjerte. Vi kan alle ha romantiske tanker rundt Vågen og Blå Promenade. Det er allikevel den yrende aktivitet i byens hjerte vi bør se på og hva den kan bety for folket og næringslivet.

Skal Vågen være ei hellig ku og et museumsområde, eller hjertet av byens aktiviteter?

Vågen-prosjektet kan bidra til at logistikken fra Oljemuseet til Konserthuset vil kunne revolusjoneres. Minner om at vi fremdeles har tunnel fra jernbanen, en tunnel som gjerne kunne blitt oppgradert igjen til bruk.

Cruise-turismen trenger ikke bli utestengt, bare ledet litt lenger ut i havnen.

Badeanlegget må ikke skape logistikk-problemer som et besøk på Solastranden en solrik dag kan være. Det skal ligge slik at det vil være lett å benytte. Alle skal føle at de kan bruke det, plaskende eller svømmende.

Svømmehallen er en nabo. I Vågen kan det anlegges 50-metersbaner og dermed kunne løfte hele idretten opp.

Svømmedyktigheten synker

Stavanger var en gang en sjøfartsby med sin naturlige nærhet til havet. I dag erfarer vi at folk er utrygge på sjøen, svømmedyktigheten synker og drukningsulykkene stiger. Vågen har plass nok til å være stedet som setter også trygghet til sjøs på agendaen.

Tusenårsstedet Torget kan i denne forbindelse bli et aktivum ingen andre alternativer kan matche. Arealet ligger der og koster bare oppgraderingen.

Vågen er klar for nye oppgaver for byen.

