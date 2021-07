Grønt håp i brune selskaper

DEBATT: Skilpadde-selskapene gir mest omstilling, ikke harene.

Det svenske selskapet SSAB, tidligere Svenskt Stål AB, har fabrikker i Sverige, Finland og USA og er en storprodusent av spesialstål. Selskapet opererer i en «problemsektor», men tar store grep for mer miljø- og klimavennlig produksjon. Slikt kan ha større betydning for den totale omstillingen enn bidragene fra mange små, «grønne» selskaper, argumenterer investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagen Fondene. Foto: Pekka Rötkönen, Tähtikuva Oy/SSAB

Debattinnlegg

Alexandra Morris Investeringsdirektør, Skagen Fondene

Publisert: Nå nettopp

I fjor løp investorene etter alt som var av grønne selskaper. Mye kapital ble dyttet inn i mer eller mindre innovative selskaper. Det som kjennetegnet mange av dem, er at driver med småskalaproduksjon, eller at ideen fortsatt er på tegnebrettet. De har en lang vei frem til å bli betydelige industrielle aktører.

Er disse investeringene det smarteste vi kan gjøre for miljøet?

Det handler om størrelse

Vi trenger grønne selskaper som tenker nytt, utfordrer de etablerte aktørene i markedene og dytter på dem for å få til endring. Derfor har de en misjon, – og noen av dem har også potensial til å bli betydelige aktører innenfor en nisje eller en hel bransje.

Men, – mange vil også oppleve at investorene mister tålmodigheten, troen og tilliten til produktene deres og slutter å delta på nødvendige emisjoner. Sannsynligvis vil en del av de nyetablerte, grønne selskapene lide samme skjebne som dotcom-selskapene, – med enten konkurs eller å bli slukt av større aktører til en lav pris.

En del av selskapene som står klare til å plukke opp disse virksomhetene, betegnes populistisk som «brune» selskaper. Akkurat den fargebetegnelsen er heftet med mye grums, så vi liker heller å bruke betegnelsen harer og skilpadder (de som henholdsvis ligger foran i løypa, og som er litt tregere ut fra startblokka).

Skilpadder står for det meste av den industrielle produksjonen av råvarer, foredlede varer og tjenester i dag – og de etterlater seg et betydelig karbonavtrykk. De er selskaper som er mye av problemet, men mange av dem er også en stor del av løsningen. En del av disse skilpaddene er faktisk vårt grønne fremtidshåp.

For selv små endringer hos de største av disse selskapene har mer effekt for det grønne skiftet enn hva majoriteten av de nye aktørene makter å få til.

Et alternativ er selvsagt å velge å ikke investere eller gi lån til «karbonselskapene», i håp om at redusert markedsverdi og kapitaltørke vil få dem til å endre seg raskere. Konsekvensen kan dessverre også bli at lavere verdi også reduserer mulighetene til å gjennomføre endringer, og at utviklingen går saktere. For å få endring bør vi derfor også investere i selskaper som henger litt.

I tillegg til en raskere omstilling, kan investeringer i disse selskapene gi høy, risikojustert avkastning, hvis selskapene forstår og utnytter bærekraft strategisk. Den langsiktige verdiøkningen kan overgå resultatene til både dem som ikke bevisst arbeider med å bli mer grønne, og de små selskapene som etablerer seg med en grønn forretningsidé og er i en tidlig fase.

Investorer presser på

Institusjonelle investorer, som Skagen Fondene, er opptatt av både avkastningen og utviklingen. Vi investerer kompetanse og midler for å følge med på og følge opp disse selskapene. For det er krevende å vurdere det grønne potensialet i skilpadde-selskapene, det er vanskelig å vurdere risikoen de ulike elementene i selskapet har for verdifall og forvitring av markedsandeler, og det krever tyngde å bli hørt på generalforsamlinger og i møter med styret og ledelsen.

Samtidig ser vi at det nytter. I år har vi deltatt i samtlige valgmøter i selskapene vi har investert i, vi har tett dialog med en rekke selskaper for å bistå dem med å bli mer bærekraftige og vi har solgt oss ut av selskaper som ikke har klart å omstille seg raskt nok.

Vi har også nær 300 selskaper på vår liste over børsnoterte selskaper vi ikke skal investere i. Den samme tilnærmingen har mange andre fondsforvaltere og institusjonelle investorer også. Vi undersøker den grønne agendaen for disse selskapene, og vi ser økning i investeringene i aktiviteter som fremmer miljø-, sosial- og eierstyringsdata (ESG, Environmental, social and corporate governance).

Et eksempel

Den svenske spesialstålprodusenten SSAB (tidligere Svenskt Stål AB) driver innen en typisk «problemsektor», men rangeres betydelig høyere enn sine konkurrenter på de fleste ESG-parameterne. SSAB har tatt i bruk ny og bedre produksjonsteknikk, som også vil gjøre selskapet mindre eksponert for fremtidige CO₂-skatter eller -avgifter. Det bør føre til lavere risikopremier for et selskap som SSAB.

På reisen mot en mer bærekraftig verden er det behov for investorer som stiller tydelige krav, i stedet for å trekke seg ut. For skilpaddene er vårt grønne håp.