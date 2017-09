Husk, psykisk utviklingshemmede har rett til å stemme

De fleste vet nok, i hvert fall de som har funksjonshemmede i sin familie, at dette ikke stemmer. Dårlig økonomi, vanskelig å få arbeid, i hvert fall lønnet, og ingen mulighet for lønnsøkning eller bedre lønn, uansett alder, er mulig for denne store gruppen mennesker rundt om i landet vårt.

Ingen pressgruppe

Det kan se ut som at når denne gruppen så vidt får økonomi god nok til å leve et sparsommelig økonomisk liv, med råd til kun det absolutte nødvendigste, så er samfunnet utenfor fornøyd med det.

De funksjonshemmede som gruppe er da heller ikke noen pressgruppe. De kan vanskelig samles for sammen å kreve mer, eller fortelle omverdenen at deres situasjon alltid må måles opp mot hva de får av midler, og at de må leve slik i uoversiktlig fremtid.

I disse valgtider er det naturlig å spørre: Deres stemme, hvor er den? Og blir ikke den talt med over hva som er viktig? Jeg skulle ønske noen så det viktig å finne ut hvilken stemmeprosent de funksjonshemmede utgjør. Jeg er nok redd for at det er få i denne gruppen som overhodet stemmer på valgdagen.

Mot og styrke

Av flere årsaker, noen naturlige, men og at det krever både mot og styrke fra de pårørende for å følge «sine». De som gjennomfører valget blir dessverre ofte møtt med både undring om denne gruppen virkelig kan gjennomføre og har kunnskap nok til å stemme, og enda til lure på om de har lov å stemme med så mye hjelp fra pårørende eller verge.

Jeg skulle ønske, og jeg synes det er en forsømmelse at en ikke opplyser mer fra det offentlige at alle har rett til å stemme. Og at dette er en rett alle har, og at en må tilrettelegge at alle får bruke denne retten.