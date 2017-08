Hva skal vi leve av etter oljen? Spørsmålet har mange svar, og ett av svarene er eksport av vannkraft til Europa.

Viktig aktør

Fornybarrevolusjonen er i full gang, og Norge kan bidra med å forsyne kontinentet med kraften de trenger til det grønne skiftet. Flere mellomlandskabler vil gjøre Norge til en av de viktigste aktørene i Europas fornybare energiproduksjon.

De europeiske energiselskapene satser stort på sol og vind og trenger reservekraft når vinden løyer og skyene dekker for solen. I dag bruker de stort sett kull, men de leter etter fornybare alternativer. Norge har et stort og økende overskudd av vannkraft, og vannmagasiner som kan være reserven det europeiske energisystemet trenger.

Men Norge må gripe sjansen nå. Det er fullt mulig å se for seg et fremtidig europeisk marked som med vind, sol, biomasse og gode batterier forsyner seg selv. Eller at sol fra Sahara blir alternativet dersom Norge ikke kommer på banen.

Moralsk plikt

Å bruke vannkraft som batteri vil redusere de europeiske utslippene fra strømproduksjon betraktelig. Norge har en tilnærmet ubegrenset, ren og gratis råvare i form av regn, vi har fiks ferdige produksjonsanlegg, og med mellomlandskabler kan vi levere effekt til Europa på minuttet. Med så gode forutsetninger for å bidra til Europas grønne skifte, kan man nesten hevde at vi har en moralsk plikt til å gjøre det. I tillegg vil vi med forholdsvis små investeringer, få svært god avkastning.

Kraftselskapene er 100 prosent i offentlig eie, og overskuddet fra strømsalget går rett inn i kommune- og statskassen. Strømprisene i Norge vil sannsynligvis øke litt, men ikke på langt nær så mye at det overgår den samfunnsøkonomiske verdien kablene vil skape.