Vi viser til oppslaget i Aftenbladet torsdag 19. oktober om å bygge 550 boliger i skog på Jæren, dvs. Orstad- og Kalbergskogen. Dagens eier, Jæren skoglag, synes å ha mistet interessen for sin hovedoppgave, nemlig «skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter» (ref. Brønnøysundregisteret).

Økonomisk gevinst

Det er velkjent at det har kommet investorer uten interesse for skogbruk, friluftsliv og samfunnsansvar inn på eiersiden i Skoglaget. Skoglaget vil nå enten selge skogen, som er regulert som LNF-område (landbruks-, natur- og friluft), eller starte utbygging av området selv, for å kunne ta ut økonomisk gevinst. Stavanger Aftenblad fremstiller skogen som lite framkommelig og synes å støtte investorenes tro på at boligutbyggingen vil gi kjøperne boliger midt i en naturskjønn skog og samtidig være sentrumsnært.

Større skogsområder er det lite av på Jæren og svært viktig å ta vare på i vårt forblåste landskap.

Bare naive biter på

En utbygging vil rasere skogen. Skoglagets nyvalgte styreleder Ola Njå Bertelsen hevder at skogen «….fortsatt kan brukes som et svært godt turområde….», etter at 550 boliger er på plass med gater, lekeplasser og annen infrastruktur, så er det et argument som bare de mest naive biter på. Skogen er i dag allerede et tilgjengelig og fantastisk område som tur- og rekreasjonsområde. Det er et rikt dyreliv og svært mange forskjellige planter, treslag og nyttevekster i den varierte skogen. Det er stort sett lett å komme fram overalt. Skogen er riktignok flere steder skjemmet av dårlig hogstarbeid, noe som Skoglaget har uttrykt seg svært selvkritisk om. Delen av skogen som er vedlikeholdt og nyplantet, eies av andre enn Skoglaget.

Gjort på dugnad

Vi har gjennom denne våren samarbeidet veldig godt med daværende nestleder David Njå om opprustning av grusveier/stier i hele skogen. Alt gjort på dugnad for eierne, som blant annet er Time kommune. Å få folk til å stille på dugnad for dette arbeidet, har ikke vært noe problem. Skogen er av stor verdi for befolkningen på Kvernaland/Orstad, med et enormt potensiale dersom tankene om befolkningsvekst i Bybåndet Sør realiseres. I samtalene med David Njå, for mindre enn et halvt år siden, informerte han om at utbyggingsplanene var skrinlagte og at skogen nå skulle driftes på ordentlig måte.

Vi tenker på våre omgivelser, befolkningen som både bor her og som skal bosette seg her.

Sterke meningsbærere som rike investorer vil lykkes dersom vi ikke forteller politikere og omgivelsene våre om hvor viktige disse områdene er. Det paradoksale er at på Kvernaland/Orstad er det enorme områder som kan bygges ut enten videre østover mot Åsland eller å bygge ut på Frøyland-siden mot Lye. Natur- og skogsområder er svært viktige, det vet alle på Bryne (Sandtangen), Klepp (Kleppeloen), og i Stavanger (Sørmarka). Det er identitetene til byene. Større skogsområder er det lite av på Jæren og svært viktig å ta vare på i vårt forblåste landskap.

Forkast planene

Vi håper at Time kommune forkaster planene til Jæren skoglag. Vi tenker på våre omgivelser, befolkningen som både bor her og som skal bosette seg her. Vi bor begge i skogkanten, ja, men for oss vil inngrepet neppe bli realisert så lenge vi bor her. Det er grunn til å minne om kommunedelplanen for Frøyland/Kvernaland (2008-2020) som sier at Kalbergskogen er en meget viktig del av grøntaksen som binder sammen Figgjoelva, Kvernaland og Frøylandsvatnet. Planen slår fast at grøntstrukturen skal «kartleggjast, behovet for nye grøntareal må vurderast» (s. 31). Vi håper at det jobbes for å finne en god løsning på eierskapet om Kalbergskogen, hvor kommunene (Klepp og Time) kunne tatt mer aktive grep.

Mer nyansert bilde

Enhver utbygging av skogen vil rasere den som turområde. Dersom journalisten i Aftenbladet vil se verdien av dette skogsområdet, inviteres Aftenbladet herved til en tur i skogen. Det vil gi dere et mer nyansert bilde enn det styrelederen i Skoglaget viste frem.