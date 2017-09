Hvert andre sekund blir en jente gift mens hun ennå er barn. Det skjer over hele verden og er et grovt brudd på FNs barnekonvensjon.

Barneekteskap er et stort globalt problem som fører til overgrep, helseproblemer, fattigdom og tap av skolegang for millioner av jenter. I mange land blir omtrent halvparten av jentene gift før de fyller 18 år. FNs bærekraftsmål sier at verden skal få slutt på barneekteskap innen 2030. Norge skal også bidra til dette.

Må starte med oss selv

Hvis vi skal endre verden, må vi starte med oss selv! Unntaket som vi har i vår lov, er det samme smutthullet som i andre land bidrar til at millioner av jenter blir gift mens de ennå er barn. Hvordan kan vi i Norge fordømme land som tillater barneekteskap, når vi tillater det selv?

De siste ukene har ungdom over hele Norge arbeidet for å opplyse jevnaldrende om lovverket. Vi kaller oss selv Wedding Busters, og vi har nå over 8000 ungdommer bak oss når vi sier at norsk lov må endres. Vi har samlet brev fra ungdommer i hele Rogaland, som alle stiller det samme spørsmålet: Hvorfor kan barn bli gift i Norge? Til sammen 748 brev fra ungdom i hele Rogaland er nå på vei til Fylkesmannen.

Det skal ikke være opp til foreldre, lokale eller religiøse ledere eller myndigheter å vurdere om barn er modne nok til å gifte seg. Å gifte seg er noe man skal bestemme helt selv når man er voksen. Barn skal ikke gifte seg.

Forbud også i Norge

Hvordan kan vi be Bangladesh om å innføre 18-årsgrense for ekteskap når vi ikke har det selv? Alle land må innføre en absolutt 18-årsgrense for ekteskap. Også Norge.