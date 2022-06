Hvor setter vi grensene for hvem vi skal redde og hvem vi skal la drukne?

DEBATT: Under dekk i den lille båten knuger Shiva de tre barna sine til seg. Lille Artin er den eneste som har redningsvest på. Nå strømmer det iskalde vannet mot dem.

Da lille Artin ble funnet i fjæresteinene på Karmøy første nyttårsdag 2021, gikk det et gys gjennom befolkningen i Rogaland. Et druknet flyktningbarn her?!

Audhild Sinnes Psykologspesialist

Anita ser opp på mora, men i dag makter ikke Shiva å skjule skrekken for sin kloke, altfor voksne, niåring: «Hold lillebror Anita, HOLD ARTIN!» Hele familien Irannezhad på 5 omkom i et forlis i Den Engelske Kanal den 27. oktober 2020. Den yngste sønnen i familien ble funnet på norskekysten 67 dager senere etter å ha drevet hit med strømmen. Da lille Artin ble funnet i fjæresteinene på Karmøy første nyttårsdag 2021, gikk det et gys gjennom befolkningen i Rogaland. Et druknet flyktningbarn her?!

Tolv måneder senere, ved årets slutt, oppsummerte FN at minst 3077 mennesker hadde druknet i forsøk på å komme seg i til Europa det året, en fordobling sammenliknet med året før. Fredag 10. juni 2022 inviterte Moriabevegelsen til markering for barn på flukt. Papirbåter ble satt på vannet; «For å minnes dem som ikke kom frem, og for å vise at vi ikke glemmer dem som ennå er på flukt».

Tre tusen mennesker er dobbelt så mange som dem som druknet da Titanic forliste i 1912. Hvordan kan Europas befolkning takle så mange alvorlige forlis med så skyhøye dødstall i våre nære kystområder?

Hvorfor åpner vi grensene for flyktninger fra én krig, mens grensene forblir lukket for andre krigsflyktninger?

Levningene av Artin ble funnet i fjæresteinene på Karmøy 1. januar 2021.

Vi skyver dem unna

Månedsavisen «Le Monde Diplomatique» skriver i sitt januarnummer i år om hvordan Europa har skjøvet sin yttergrense til Nord-Afrika for å slippe direkte berøring med flyktningstrømmen sørfra. Grenseovervåkingen er «outsourcet» til blant annet milits i Libya som betales med EU-penger for å holde flyktningene unna.

Hvordan disse eksterne grensevaktene behandler sine «klienter» beskrives i all sin gru i artikkelen. EU har også blitt kritisert for å slepe båtflyktninger som nærmer seg kysten ut igjen, bort fra EUs territorium. Denne praksisen som har blitt kalt «Pushbacks» er ulovlig i henhold til internasjonal lov. Plasseringen av de store flyktningleirene, som Moria, ved Europas yttergrenser vitner også om behovet vårt for å holde menneskene som søker til oss lengst mulig unna.

Barnepsykolog Katrin Glaz Brubakk, i Leger uten Grenser og Moriabevegelsen, er en av dem som har beskrevet helseforholdene i disse interneringsleirene. Her finner vi overlevende etter forlisene. Her gjenopplever barn og voksne sine nær-døden-opplevelser, både fra bomberegn og bølger. Her finner vi krigsskadde flyktninger med traumatisering av en slik grad at det er vanskelig for selv drevne fagfolk å håndtere. Å måtte vente i det uendelige i oppbevaringsleirer, kveler håp og initiativ. Symptomer på alvorlig psykisk lidelse blomstrer.

15 måneder gamle Artin kom fra Iran og var det yngste barnet til ekteparet Rasoul Iran-Nejad og Shiva Mohammad Panahi. Han hadde to eldre søsken, Anita (9) og Armin (6). Hele familien omkom da de som flyktinger/migranter prøvde å ta seg over fra Frankrike til England med båt 27.oktober 2020.

Dem vi lar drukne

De siste månedene har vist oss en tendens som mange sliter med å forstå. Hva er det som får oss til å åpne grenser og hjerterom for flyktninger som rømmer fra én krig, mens grensene forblir like ugjennomtrengelige for dem som flykter fra andre, like grusomme, kriger? Hva er det som bestemmer hvor vi som samfunn trekker opp våre grenser? Hvor setter vi grensene for hvem vi skal redde og hvem vi skal la drukne?

Politisk synes vi å håndtere flyktningsituasjonen ved å skyve grensene lengre fra oss. Er det en liknende manøver vi gjør psykologisk? Møter vi medmenneskers lidelse ved å skyve grensene lengre fra oss når det gjelder hva vi lar berøre oss, og hva vi tillater oss å ignorere? Er dette i tilfellet en forsvarsmekanisme som vi må innøve for å klare å leve i denne verden? Eller er det en farlig form for de humanisering av mennesker? Den kjente sosiologen Zygmunt Bauman hevdet at vår moderne sivilisasjon hadde sluttet å stille spørsmål ved seg selv. Dette å la være å stille spørsmål mente Bauman var noe av det farligste i vår kultur fordi, som han sa, «taushetens pris betales i den menneskelige lidelses harde valuta».

Hele familien til Artin omkom da de som flyktinger/migranter prøvde å ta seg over fra Frankrike til England med båt 27. oktober 2020.

Anita måtte slippe broren, og livet

Jo lenger bort vi kan skyve medfølelsen og engasjementet i oss selv, jo flere barn kan drukne langs våre kyster. Anita ble bare ni år gammel. Hun drømte om å bli skuespiller når hun ble stor. Anitas lillebror Artin var alltid blid ble det siden sagt. Båten som skulle frakte dem over kanalen i oktober 2020 var overfylt og været var dårlig, men familien på fem måtte ta det de kunne få. De hadde allerede betalt alt de eide til folk som hadde hjulpet dem langs fluktruten. Nå var det siste etappe, de var snart fremme.

Da Moriabevegelsen inviterte til aksjon den 10.06.22 åpnet den muligheten til å minnes lille Artin som kom sjøveien alene til Karmøy. Vi kan sende en tanke til Anita som nok tviholdt på lillebror, helt til hun måtte slippe taket i både broren, skuespillerdrømmen, og selve livet. Det siste øyenvitnet som så henne i live fortalte at Anita hang slapp i pappas ene hånd mens han klamret seg til vraket med den andre hånda. Ved å sette papirbåter på vannet i Norge en sommerdag i juni kan vi stanse opp og stille oss de viktige spørsmålene som handler om andres lidelse og om grenser vi setter, både politisk og psykologisk, grenser mellom «de andre» og oss.

Kroppen til ettåringen Artin ble funnet på Karmøy 1. januar 2021. Her er den vesle gutten fotografert i en flyktningleir utenfor Dunkerque høsten 2020.